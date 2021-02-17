Bilim Kurulu’ndan 2 hafta uyarısı: Önlemler esnetilirse her şey tersine dönecek!

Türkiye'de son dönemde koronavirüs önlemlerinin esnetilmesi gündemde. Kafe ve restoranların belirli önlemler altında yeniden açılması bekleniyor. Üniversitelerde ise uygulamalı eğitimlerin yüz yüze yapılmasına yönelik karar alındı. Peki bu durum koronavirüs tablosunu nasıl etkileyecek?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz, koronavirüs tablosunun ve toplu aşılama sürecinin vatandaşları rahatlatmaması gerektiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Gündüz, toplu aşılama sürecinin belirli bir takvime göre ilerlediğini belirterek, katı önlemler neticesinde vaka sayılarının son dönemde azaldığını söyledi.

"Önlemler sayesinde hastanelerde rahatlama oldu"

Katı önlemler sayesinde hastanelerde koronavirüs nedeniyle tedavi gören veya yoğun bakım servislerinde yatan kişi sayısının azaldığını kaydeden Prof. Dr. Gündüz, toplu aşılama süreci ve vaka sayılarındaki azalmanın vatandaşları rehavete sürüklememesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Gündüz, önlemlerin esnetilmesi durumunda 2 hafta içerisinde her şeyin tersine dönebileceğine ilişkin uyarıda bulundu.

"Aşılama bitene kadar önlemler sürdürülmeli"

Vaka sayılarındaki azalmanın koronavirüsün sona erdiği anlamına gelmediğini belirten Prof. Dr. Gündüz, bunun sadece önlemlere riayet edildiği anlamına geldiğini ifade etti. Prof. Dr. Gündüz, bu nedenle aşılama süreci tamamlanana ve nüfusun büyük bir bölümü bağışıklığa sahip olana kadar önlemlerin sürdürülmesi gerektiğini kaydederek, vaka sayılarının azalması nedeniyle önlemlerin esnetilmesinin yanlış bir yaklaşım olacağını dile getirdi.

"Yaz aylarına daha iyi şekilde girilmesini umuyorum"

Bir süre daha sabır gösterilmesi gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gündüz, koronavirüs tablosu bakımından yaz aylarına daha iyi şekilde girilmesini umduğunu ifade etti. Çin'den ithal edilen aşının şu ana kadar büyük bir yan etkiye yol açmadığını belirten Prof. Dr. Gündüz, böylece aşı karşıtı olan insanların bu konuda daha cesur olmaya başladığını söyledi.

"Kesinlikle aşı olun"

Prof. Dr. Gündüz, koronavirüsün sona erebilmesi için aşılamanın çok önemli olduğuna dikkat çekerek, sırası gelen kişilerin kesinlikle aşı yaptırmaları gerektiğini dile getirdi.

"Mutasyonlu koronavirüse karşı daha etkili"

İnaktif aşıların mutasyonlu koronavirüslere karşı daha etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Gündüz, bu nedenle birçok ülkenin de inaktif aşılara yönelmeye başladığını söyledi. Prof. Dr. Gündüz, Türkiye'nin bu nedenle daha şanslı olduğunu ekledi.

Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Bugün kabine toplantısının ardından kafe ve restoranlara ilişkin kararın açıklanması bekleniyor. Söz konusu işletmelerin Mart ayı itibarıyla HES kodu ile giriş koşuluyla ve katı tedbirler altında yeniden faaliyet göstereceği tahmin ediliyor.

Sokağa çıkma yasakları kaldırılacak mı?

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasaklarına son verilebilir. Fakat hafta içi akşam saatlerinde başlayıp ertesi gün sabaha kadar süren sokağa çıkma yasaklarının devam edebileceği konuşuluyor.