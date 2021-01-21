Bilim Kurulu Üyesi Yarıyıl Tatili Uyarısı Yaptı! İşte Kayıpmaz’ın Açıklamaları

Kovid-19 salgını ile mücadele sırasında yapılacak olan yarıyıl tatilinin nasıl geçirilmesi hakkında açıklamalarda bulunan Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda tatil süreci boyunca yapılması ve yapılmaması gerekenler ile ilgili uyarılarda bulundu. Yarıyıl tatili döneminde ev ortamında bir araya gelmenin artış göstermesinin olanaklı olduğunu ancak çekirdek aile dışında fiziksel temastan kaçınılması gerektiği açıklamasını yapan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Kayıpmaz, hijyene önem verilmesi gerektiğini belirtti. Bununla birlikte maske ve mesafe kurallarına uymanın da altını çizen Bilim Kurulu üyesi, topluluk oluşturan alanlardan kaçınılması gerektiği hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

AA muhabirine yaptığı açıklamalarda halkı uyaran Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, salgın ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasaklarının ve alınan tedbirlerin hastalığı nasıl etkilediği ile ilgili olarak değerlendirmelerde de bulundu.

Kayıpmaz, eylül ayından sonra kapalı alanlarda geçirilen vaktin artması ile vaka sayılarının da nisan ayı rakamlarının üzerine çıkmış olduğunu ardından daha fazla tedbirler alındığını hatırlatan Bilim Kurulu üyesi, hafta içi akşam saatlerinde ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı tedbirlerinin açıklanan vaka sayılarının düşmesini sağladığını belirtti.

Yeni alınan tedbirler üzerinden 7 hafta geçmesi ile vaka sayılarının önemli ölçüde düşüşe geçtiğini ve ağır hasta sayılarının da azaldığını söyleyen Kayıpmaz, vefat sayıları için de ne yazık ki hala yüksek oranda olduğunu ancak ilerleyen günlerde bu sayının da azalacağını öngördüğü bilgisini paylaştı. Buna ek olarak sevindirici bir gelişmenin de 11 Ocak tarihinde görülen iyileşen vaka sayısının yeni tanı konan vaka sayısını geride bırakması olduğunu belirtti.

Bilim Kurulu üyesi ayrıca salgın ile mücadelede yaklaşık olarak bir yıllık sürenin geride bırakıldığını ancak etkileri devam ettiği için alınan tedbirlerin de hayati önem taşıdığının altını çizdi. Yasaklara ve hijyen kurallarına uyulması gerektiğini özellikle vurgulayan Kayıpmaz, geçirdiğimiz bu süreç içerisinde elbette esnafın müşterilerden, öğretmen ve öğrencilerin de okullarından ayrı kalmasının sıkıntılar yarattığını ancak sağlık söz konusu olduğunda akan sular durmak zorunda sözlerine yer verdi.