Bilim Kurulu Üyesi: Mutasyonlu koronavirüse karşı aşıların etkisi zayıfladı!

Mutasyonlu koronavirüse karşı aşıların koruma oranı bir süredir tartışılıyor. Yeni aşıların üretilmesi veya aşıların üç doz halinde uygulanması yönünde öneriler var.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, Türkiye dâhil olmak üzere bütün ülkelerde birçok mutasyonun birlikte tespit edildiği yeni mutasyonlu virüslerin ortaya çıktığını dile getirdi. Mutasyonlu koronavirüslerde artış yaşandığını belirten Prof. Dr. Özlü, bunun mutlaka takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Özlü, bu durumun koronavirüste yeni bir dalgaya neden olabileceği ve vaka sayılarının tekrar artabileceği konusunda endişelerin bulunduğunu dile getirdi. Mutasyonlu koronavirüslerin kontrol altında tutulmasının daha zor olduğunu çünkü daha hızlı bulaştığını kaydeden Prof. Dr. Özlü, dikkat edilmesi yönünde uyarıda bulundu.

"Zayıflama gerçekleşti"

Prof. Dr. Özlü, şimdilik aşıların mutasyonlu koronavirüslere karşı etkili olduğuna ancak yine de söz konusu etkide bir zayıflama gerçekleştiğine dikkat çekti.

Türkiye'de kaç kişide mutasyonlu koronavirüs saptandı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tezer, konuya ilişkin yaptığı son açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan verilere göre yaklaşık 400 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini söylemişti. İngiltere ve Güney Afrika mutasyonlarının yanı sıra Türkiye'ye özgü mutasyonların da bulunduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Tezer, Türkiye'ye özgü mutasyonların nasıl bir etkiye sahip olacağının bilinmediğine dikkat çekerek, İngiltere mutasyonunun ise hücreye daha kolay bir şekilde yapıştığını ve enfeksiyonu daha az miktarda virüs yüküyle geliştirdiğini söylemişti. Prof. Dr. Tezer, daha önce koronavirüs geçirilmesi veya aşı olunması durumunda bile yeniden hasta olunabileceğine dikkat çekerek, bunun kaygı verici bir durum olduğunu, bu nedenle aşılama sürecine hız kazandırılması ve önlemlere dikkat edilmesi gerektiğini dile getirmişti.

Mutasyonlu koronavirüse karşı hangi önlemler alınmalı?

Uzmanlara göre, mutasyonlu koronavirüse karşı fiziki mesafenin 2 metreye çıkarılması gerekiyor. İnsanların aynı ortamda en fazla 10 dakika boyunca bir arada bulunmaları gerekiyor. İnsanların artık çift maske kullanımını tercih etmeleri öneriliyor. Kalabalık ortamlardan uzak durulması da büyük önem taşıyor çünkü havada asılı kalan partiküllerin insanlara artık daha kolay ulaştığı biliniyor.

İnaktif aşılar daha mı etkili?

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Reuters'ta yayımlanan bir habere yer verdi. İnaktif aşıların daha az yan etkiye neden olduğu ve mutasyonlu koronavirüslerden daha az etkileneceği hususunda önceden açıklamalar yapıldığını hatırlatan Koca, şu anda dünyanın bundan bahsetmeye başladığını dile getirdi. Koca, vatandaşlar için en iyi aşının sağlanması konusunda çalışmaların sürdürüldüğüne dikkat çekti.

Hangi illerde vaka artışı fazla?

Koca tarafından yapılan diğer paylaşıma göre, bir haftada en fazla vaka artışının yaşandığı iller Çanakkale, Kilis, Bilecik, Erzincan ve Uşak oldu. Bir haftada en az vaka artışının yaşandığı iller ise Bingöl, Kastamonu, Mardin, Bitlis ve Yalova oldu.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2021, 09:33