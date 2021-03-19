Bilim Kurulu Üyesi Akın: O yaş grubu yasaklara uymuyor!

Pandemiyle mücadele döneminde yapılması gerekenleri sıralayan Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, ik etapta vaka sayılarını düşürmek gerektiğini aktardı. Yaz döneminde rahata ulaşmak için şimdi kemerleri sıkmak gerektiğini dile getiren Akın, bu dönemde pandemi tedbirlerinin aksatılmaması gerektiğini belirtti. Pandemi tedbirlerinin ve kısıtlamaların 2021 yılı boyunca devam edeceğini kaydeden Prof. Dr. Levent Akın, 2022 yılının bahar aylarında rahata ulaşılabileceğini ifade etti. Yeterince aşının yapılması durumunda sürü bağışıklığının oluşabileceğini dile getiren Akın, vakaların düşmesi için bunun "olmazsa olmaz" olduğunu vurguladı.

İsrail'in başarılı uygulamaları iyi bir örnek"

İsrail'in uygulamalarının iyi bir örnek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Levent Akın, yüksek aşılama oranları sayesinde İsrail'de vaka oranlarının ciddi şekilde düştüğünü belirtti. İsrail'in bulunduğu noktaya gelebilmek için aynı yöntemi uygulamak gerektiğine değinen Akın, buna rağmen "aşı temini" konusunda uluslararası bir krizin yaşandığını ifade etti. Aşı temini konusunda sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın gelişmiş ülkelerinin de sıkıntılar çektiğini aktaran Prof. Dr. Levent Akın, bu konunun acilen çözülmemesi halinde vakaların eski durumuna dönebileceğini dile getirdi.

"Yerli aşı yaz aylarında piyasaya çıkabilir"

Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen yerli ve milli aşılarla ilgili de konuşan Prof. Dr. Levent Akın, Haziran ayında Faz-3 çalışmalarının sona erebileceini belirtti. Aşının piyasaya çıkacağı tarih hakkında kesin konuşulamayacağını aktaran Akın, Haziran ayının iyimser bir tarih olduğunu ancak bunun gerçekleşmemesi için hiçbir sebep bulunmadığını kaydetti. Genel olarak yasaklara uyma konusunda vatandaşların isteksiz olduğunu kaydeden Akın, 18-40 yaş grubunun bu konuda oldukça umursamaz olduğunu belirtti. Bu grubun dikkatsiz davranışlarla ailelerini riske attığına işaret eden Prof. Dr. Levent Akın, şimdilik tam kapanmanın söz konusu olmadığını söyledi. Prof. Dr. Levent Akın, hastanelerdeki doluluk oranının artması halinde 2-3 haftalık tam kapanmaların gündeme gelebileceğini belirtti.