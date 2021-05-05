Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı! Türkiye'deki Oran ve Toplumsal Bağışıklık

Edinilen son bilgilere göre Sağlık Bakanlığı toplum Bilim Kurulu üyesi olan Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, korona virüs ile mücadelede aşılamanın önemini vurguladı ve ülkemizde aşı stratejisi üzerine bazı konuşmalar yaptı. İlhan, özellikle solunum yolu ile bulaşma fırsatı yakalayan virüslerde yüzde 60 ila 70 oranındaki grubun aşılanması ya da hastalık geçirerek bağışık olması gerektiğini ifade etti. Bilim Kurulu üyesi ülkemizde yaklaşık olarak 9 milyon 600 bin kişinin korona virüs aşısını yaptırması ve 5 milyona yakın kişinin ise hastalığı geçirmesi ile birlikte toplumsal bağışıklık oranının yüzde 25 hedef orana yaklaştığı açıklamalarında bulundu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Dr. Mustafa Necmi İlhan korona virüs aşısı olmanın faydaları üzerinde açıklamalar yaptı ve Türkiye'nin aşı stratejisi üzerine konuştu. Yapılan açıklamada uluslararası literatürde ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre pandemi söz konusu olduğu zaman bulaş yolların engellemek ve bununla birlikte bağışıklık oluşturulması gerektiğine vurgu yapıldı. Pandemi ile mücadele kapsamında aşı olan her birey için de aşılama programının hayata geçirilmesi gerektiği söylenildi.

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilen mücadelenin hastalığın kontrol altına alınarak kazanabilmesi adına özellikle solunum yolu ile bulaşan virüslerde yüzde yetmiş atmış oranlı bir grubun aşılanması ve ya hastalık geçirerek bağışıklık olmasının gerektiğini söylediğini açıkladı. Bu sebeple aşı yapılmadan salgın ile mücadele etme gibi bir durumun söz konusu olmadığı belirtildi.

Pandeminin kontrol altına alınabilmesi adına toplumsal bağışıklık ve sürü bağışıklığı stratejilerinin uygulanabildiğini dile getiren Profesör Dr. Mustafa Necmi İlhan, süreç başında sürü bağışıklığının İsveç'te ve İngiltere'de denendiğini belirtti. Toplumun kendi haline bırakıldığı zaman virüsün toplum içinde yüzde 60-70 oranında bulaşması ile birlikte kişilerin virüsle tanışması şeklinde olduğunu, diğer bir deyişle toplumun serbest bırakılması adı verildiğini dile getirdi.