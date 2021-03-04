Bilim Kurulu üyelerinden aşı pasaportu yorumları!

Mutasyonlu virüsün korku yarattığı pandemi döneminde, mutasyonun aşılar üzerindeki etkisi tartışılıyor. Avrupa genelinde toplam vaka sayısı 35 milyona yaklaştı, toplam ölüm sayısı ise 824 bini aştı. İngiltere'deki B117 mutasyonunun kıta geneline yayılması nedeniyle birçok ülkede mutasyon tedbirleri alındı. Avrupa genelinde vatandaşların serbestçe gezebilmesi için çalışma yürüten AB ülkeleri aşı pasaportu konusunu yeniden gündeme getirdi. AB vatandaşları için hazırlanacak aşı pasaportlarında "IBAN numarasın benzer" bir kodun kullanılacağı ve kişinin aşı yaptırma zamanının görülebileceği kaydedildi. Pasaportta "antikor seviyesi" ile "PCR testi sonucu" gibi bilgilerin bulunacağı kaydedildi.

Necmi İlhan'dan aşı kartı açıklaması

Aşı pasaportuyla ilgili Bilim Kurulu üyeleri olan Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan ile Prof. Dr. Levent Akın'dan açıklama geldi. Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması sayesinde aşı yaptırılan zamanın takip edilebileceğini kaydeden Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bu sistem sayesinde kod oluşturulabildiğini de sözlerine ekledi. Yabancı ülkelerin Türkiye'den aşı kartı istemeleri durumunda hastaların bilgilerini kolaylıkla sisteme aktarabileceklerini belirten İlhan, barkod sayesinde bunu başka ülkelerin sistemlerine kolaylıkla gönderebileceklerini belirtti. Bu karta aşı pasaportu da denilebileceğini aktaran İlhan, kullanışlı aşı kartı hakkında bilgi verdi. Prof Dr. İlhan, bu aşı kartının üzerinde yapılan aşının türü, aşının yapıldığı tarih ve saat ile kimlik bilgilerinin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Levent Akın aşı pasaportuna karşı çıktı!

Konuya dair açıklamada bulunan Prof. Dr. Levent Akın, AB'nin aşı pasaportuna dair taslağının "akla yatkın olmadığını" belirtti. Dünya genelindeki aşı programı tamamlanmadığı sürece aşı pasaportunun tehlikeli bir girişim olacağını kaydeden Akın, bunun nedenlerini anlattı. Bir Afrika ülkesine giderken sarıhumma aşısının yapıldığını kaydeden Akın, bunun nedeninin Afrika'daki hastalığa yakalanmamak olduğunu belirtti. Ancak koronavirüsün bu durum gibi olmadığını kaydeden Akın, birçok ülkenin henüz aşılanmaya başlamadığını ve virüsün hemen hemen her yerde bulunduğunu sözlerine ekledi.

"Aşı pasaportu 2023'ten önce mantıklı değil"

DSÖ'nün de aşı pasaportu uygulamasına olumsuz baktığını kaydeden Akın, bunun ancak ilerleyen yıllarda doğru bir uygulama olabileceğini vurguladı. Dünyadaki yıllık aşı üretim kapasitesinin en fazla 3 milyar olduğunu kaydeden Akın, 7 milyar insanın aşılanması gerektiğini belirtti. Bu durum nedeniyle aşılamanın 2022 yılı boyunca da süreceğini kaydeden Akın, fakir ülkelerdeki insanların seyahatini aşı pasaportuyla engellemenin insan haklarına ayırı olduğunu aktardı.