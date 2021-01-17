Bilim Kurulu Uyardı: Hangi Maskeler Toplu Alanlarda Kullanılmamalı?

Sağlık Bakanlığı yapmış olduğu son açıklamasında maske kullanımı ile ilgili yeni bilgi paylaşımında bulunurken aynı zamanda vatandaşları da uyardı. Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz bazı maskelerin halkın kullanımına uygun durumda olmadığını ve toplu alanlarda tercih edilmemesi gerektiğini anlattı. Kayıpmaz, N95 ve FFP2 tarzı maskelerin ventilli olup olmamasından bağımsız olarak halkın kullanımı için uygun durumda olmadığını belirtti.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olan ve Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, açıklamasında vatandaşlar için maske kullanımı uyarısında bulundu. Üzerinde valfi bununan N95 ya da FFP2 tarzı maskelerin havayı dışarı verirken filtreleme oranının düşük olduğunu belirtti. Bu sebeple bu maskeler için toplu alanlarda kullanılmamalı uyarısını yaptı. Özellikle uçak gibi toplu taşıma araçlarında risk durumu oluşma ihtimali bulunmakta.

N95 ve FFP2 Tarzı Maskeler Sağlık Çalışanları İçin Tasarlandı

Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz N95 ve FFP2 tarzında olan maskelerin sağlık çalışanları için tasarlandığını ve özel yapım olan bu maskelerin partikülleri yüzde 95 oranına kadar filtre edilmesini sağladığını açıkladı. Doktorların acil servislerde olduğu gibi bir hastayı entübe ettikleri zaman kullandıklarını belirten Bilim Kurulu üyesi, halkın bu maskeleri günlük olarak kullanmasını önermediğini söyledi. Konuşmasına Amerika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (FDA) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) de önermiyor sözleri ile devam etti.

Bilim Kurulu üyesi halk sağlığını tehlikeye atmamak adına ventilli maske kullanımını önermediğini söyledi. Türk Hava Yolları (THY) yöneticilerinin de bu maskeleri kullanmama konusunda uyarı yaptıklarını hatırlattı.

Bununla birlikte THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yaparak, filtreli maskelelerin kullanımının yasak olduğunu belirtmişti. Yolculardan uçak içinde ventilli maske takmamalarnı isteyen THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yolcu sağlığını korumak adına ventilli maske kullanımının yasaklandığı haberini sosyal medya üzerinden duyurmuştu. Kabin memurlarının sağlık kurallarına uyum sağlamak için ventilli maske kullanan yolculardan maske değişim talebinde bulunduklarını belirtip, lütfen sağlığımız için bu duruma yardımcı olalım notunu düşmüştü.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 16:33