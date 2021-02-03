Bilim Kurulu: Üçüncü dalga gelebilir, kısıtlamalar esnetilmemeli!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Midilli, koronavirüsün İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarının daha hızlı bulaştığına dikkat çekerek, İngiltere mutasyonunun diğer mutasyonlara göre yüzde 30 daha yüksek bulaşıcılık ve ölüm hızına sahip olduğunu belirtti. Bunun birçok bakımdan problem yaratabileceğini kaydeden Prof. Dr. Midilli, çok sayıda ülkede Ocak ayının başında birkaç vaka tespit edildiğini ancak Danimarka, İsviçre ve Portekiz gibi ülkelerde vaka sayılarının patlak verdiğini hatırlattı. Prof. Dr. Midilli, Portekiz'de tespit edilen vakaların yüzde 60'ının İngiltere mutasyonuyla enfekte olduğunu belirterek, baharda söz konusu mutasyonun hem Kuzey Amerika'da hem de tüm Avrupa'da baskın bir duruma ulaşacağını aktardı.

"Kısıtlamaları esnetmek için erken"

İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya mutasyonları nedeniyle pandemiye ilişkin bütün planların değişikliğe uğradığına dikkat çeken Prof. Dr. Midilli, Türkiye'de kısıtlamaların esnetilmesi için daha çok erken olduğunu belirtti. Prof. Dr. Midilli, söz konusu mutasyonlar sebebiyle kısıtlamalara ilişkin beklentilerin değiştiğini kaydederek, koronavirüsün antikorlara karşı daha dirençli bir hale gelmesinden önce herkesin aşılanması yani toplu aşılama faaliyetlerine hız kazandırılması gerektiğini ifade etti.

"Tedarik sorunu var"

Dünya genelinde aşı tedariki bakımından sorun yaşandığını aktaran Prof. Dr. Midilli, mutasyonlara karşı firmalar tarafından güncelleme yapılmasının gerekli olabileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Midilli, bu nedenle aşılamalarda gecikme yaşanacağını ve pandeminin uzayacağını belirterek, hastane kapasitelerinin tekrar dolacağını aktardı. Bu yüzden önlemlerin devam etmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Midilli, bulaşıcılık ve ölüm hızı yüksek olan İngiltere mutasyonu nedeniyle kısıtlamaların iyice düşünülerek esnetilmesi gerektiğini ifade etti.

Prof. Dr. Midilli, insanların kısıtlamalar nedeniyle hem ekonomik bakımdan hem psikolojik bakımdan yıprandıklarına dikkat çekerek, esnetmelerin yerel olarak yapılabileceğini söyledi. Vakaların fazla olduğu yerlerde daha sert tedbirler alınabileceğini kaydeden Prof. Dr. Midilli, bazı bölgelerde okulların açılabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Midilli, köy okullarının yüz yüze eğitime geçeceğini hatırlatarak, 9-10 yaş altı çocukların koronavirüsü bulaştırma ihtimalinin az olduğunu belirtti.

"10-19 yaş grubu koronavirüsü yayıyor"

10-19 yaş grubunun koronavirüse daha kolay yakalandığını ve insanları daha hızlı enfekte ettiğini kaydeden Prof. Dr. Midilli, okullarda bütün kademelerin yüz yüze eğitime geçmesinin 2021 senesinde mümkün olmayabileceğini aktardı. Prof. Dr. Midilli, önlemlere uyulmadığı zaman vaka sayılarının arttığını ifade ederek, kısıtlama ve esnetme aşamasından sonra yoyo etkisinin ortaya çıktığını ve diğer dalganın daha büyük geldiğini belirtti.

"Acele etmeyelim"

Bu durumun yaz aylarının sonunda ve sonbahar aylarında yaşanan ikinci dalga sırasında görüldüğünü ifade ederek, önlemlerin esnetilmesi ve bulaşıcılık bakımından risk arz eden yerlerin tekrar açılması konusunda aceleci davranılmaması gerektiğini ekledi.