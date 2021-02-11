Bilim Kurulu Toplantısında Alınan Kararlar! Bakan Koca Açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanmış olan Bilim Kurulu toplantısının sona erdiği haberi öğrenildi. Toplantı sonrası ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basına, yaptıkları toplantı hakkında bilgi verdi. Bakan Koca, basına yaptığı açıklamada toplantıda masaya yatırılan konular ve yeni alınmış olan kararlar hakkında önemli duyurular da bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önderliğinde saat 17.00’da başlayan Bilim Kurulu toplantısı bitti. Sağlık Bakanı, toplantı ardından basına açıklamada bulundu. Yapılan toplantının ana gündem maddesinin İngiltere’de ortaya çıkan mutasyon virüs olduğu anlaşıldı. Aynı zamanda Bilim Kurulu toplantısında aşılama çalışmaları hakkında da yeni kararlar alındı. Türkiye’de de her geçen gün farklı illerde kendisini gösteren mutasyonlu virüs hakkında kısıtlamalara bir etkisinin olup olmayacağı ile ilgili değerlendirmeler yapan Bilim Kurulu, alacakları yeni tedbirler hakkında da fikir birliği oluşturdu. Sağlık Bakanı, yapılan Bilim Kurulu toplantısı hakkında konuşurken aşı programlarının yeniden ele alınacağını söyledi. Yapılan aşı programı sayesinde yakın gelecek için hayat planlamalarının da olanaklı olacağına değinen Sağlık Bakanı, yapılan bu planlama ile iş yerlerinin hangi vakitte açılacağı ve öğrencilerin hangi şartlar altında okula gidebileceklerini öğrenme imkanı bulacaklarını ifade etti.

Fahrettin koca Pazartesi günü itibari ile şehir bazında bir haftalık vaka sayılarının ortalama sonucunun canlı olarak yayınlanacağı bilgisini paylaştı. Yapılan bu canlı paylaşım ile Hıfzıssıhha Kurullarının bölgesel olarak alabilecek söyledi. Aşı çalışmalarına başlanan günden itibaren 28 gün geçtiğini ifade eden Sağlık Bakanı, bugüne kadar 2 milyon 800 bin kişinin ilk doz aşılarını olduğuna değindi.

Bakan Koca toplam aşı olan kişi sayısını belirttikten sonra yarın itibarı ile de ilk aşılama yapılan grubun 2. doz aşılarına başlanacağı haberini basın ile paylaştı. Yarından itibaren 70 yaş ve üzeri olan vatandaşların aşı çalışmalarına başlanırken Cuma gününden itibaren ise 65 yaş ve üzeri olan vatandaşların aşılarının sisteme tanımlanacağı haberini verdi. Bununla birlikte yerli aşı projeleri de masaya yatırılmış olduğu bilgisini paylaşan Bakan, sıkı bir takip altında devam edilen çalışmalarda şu ana kadar 17 yerli aşı projesi bulunduğunu açıkladı. Bakan Koca, bugün faz 2 için gönüllüler üzerinde aşılama çalışmalarının başladığını basına yaptığı konuşmada ifade etti.