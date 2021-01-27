Bilim Kurulu Toplantısı Ardından Koca’dan Açıklama: 75 Yaş Üstü İçin Aşı Kararı…

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, bugünkü toplantının ardından bir açıklama yaptı. Fahrettin Koca, önemli bilgiler verdi… Korona aşılarında uzun süredir tartışılan aşı önceliği konusunda, Bakan Koca 75 yaş üstü için randevu ile aşı sürecinin başladığını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bilim kurulu toplantısı sonrasında bir açıklama yaptı, açıklamada öne çıkan başlıklar şu şekilde oldu:

"Büyüklerimizi daha iyi koruyabileceğiz"

Bilim Kurulumuzun önerisiyle yarından itibaren 75 yaş üzeri büyüklerimiz randevu alarak aşı olabilecekler. Büyüklerimizi daha iyi koruyabilecegiz.

Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80’e varan hızlı bir düşüş sağlandı. Ancak bütün çabalarımıza rağmen bu düşüş yavaşladı.

Salgının tüm dünyaya bir kişiden yayıldığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Salgın süresince zorlu bir mücadele verdik ve tüm milletimiz çok yoruldu. Bu emeklerin karşılığını almaya çok yaklaştığımız ortadadır.

Dünyada artan risk durumu göz önüne alındığında tedbirlere sıkı sıkıya uymaya devam etmemiz gerektiği ortadadır.

Tedbirlerdeki kontrolsüz gevşemeler bir sonrakini daha zor atlatabileceğimiz dalgalanmalara yol açabilir. Tedbir, temkini elden bırakmamalıyız.

Öte yandan Sağlık Bakanı, “Sağlık ordumuz silahlandı, büyüklerimiz koruma altında” başlıklı bir basın açıklaması paylaştı. Açıklamada koronavirüs pandemisinde düşen vaka sayılarına vurgu yapıldı.