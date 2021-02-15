Bilim Kurulu: Tedbirler esnetilirse üçüncü dalga yakındır!

Türkiye'de koronavirüs sürecinden bunalan herkes kısıtlamaların ne zaman esnetileceğini büyük bir merak içerisinde bekliyor. Kimi vatandaşlar kısıtlamaların esnetilmesi durumunda vaka sayılarının artacağını düşünürken, kimi vatandaşlar da yasaklardan çok bunaldığı için kısıtlamaların esnetilmesi gerektiğine inanıyor. Fakat Bilim Kurulu üyeleri tedbirlerin esnetilmesi konusunda pek de sıcak bakmıyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yavuz, koronavirüsün seyrinin iyiye gitmesi durumunda açılma, söz konusu seyrin kötüye gitmesi durumunda ise kapanma yöntemlerinin uygulanması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Yavuz, Türkiye'de gidişatın bu yönde sürmesi halinde açılma yöntemlerine başvurulabileceğini ancak tedbirlerin şu anda esnetilmesi durumunda Mart ayında üçüncü dalganın gelebileceğini dile getirdi.

"Sabredelim"

Bu yüzden durumun kritik olduğunu ve sabredilmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Yavuz, Kasım ayından beri vatandaşlar tarafından tedbirlere sıkı bir şekilde riayet edildiğine dair gözlemlerinin olduğunu söyledi. Prof. Dr. Yavuz, pandemi için bir veya iki senenin pek de uzun bir vakit olmadığına dikkat çekerek, gereken sayıda koronavirüs aşısının tedarik edilmesi durumunda 2022 senesinde insanlığı daha iyi günlerin beklediğini ifade etti. Prof. Dr. Yavuz, tüm vatandaşlara aşı yaptırmaları için çağrıda bulundu.

Kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerin yeniden faaliyet gösterip göstermemesi gerektiğine ilişkin değerlendirmede bulunan Prof. Dr. Yavuz, sosyal hareketliliğin artmaması gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Yavuz, işletmelerin açılmasına yönelik kararın Bilim Kurulu tarafından verilmediğine dikkat çekerek, bunun bazı şartlara bağlı olduğunu söyledi. İşletmelerin açılabilmesi için eşik değerlere bakıldığını kaydeden Prof. Dr. Yavuz, değerlerin altına inilmesi halinde okulların açılabileceğini ve sosyal hareketliliğin yeniden sağlanabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Yavuz, değerlerin altına inilmeden tedbirlerin gevşetilmesi durumunda infeksiyonların yeniden eski düzeylerine ulaşabileceğini, bu nedenle bunun pek tavsiye edilmediğini dile getirdi.

"Kapalı yerlerde asla maskenizi çıkarmayın"

Kapalı yerlerde hiçbir şekilde maskenin çıkarılmaması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Yavuz, maskenin kurallara uygun şekilde takılması gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Yavuz, çift maske ya da N-95 kullanımına ilişkin söylemlerin herhangi bir kanıta dayanmadığını söyledi.

Peki işletmelerin açılabilmesi için koronavirüs tablosunda beklenen iyi seyir şu anda mevcut mu? Türkiye'de günlük koronavirüs vakaları maalesef ki bir süredir 6 bin bandının altına inemiyor. Özellikle mutasyonlu koronavirüsün yayılmasının da bu durumda etkili olduğu ifade ediliyor. Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 287 vaka tespit edilirken, hasta sayısı 666 olarak duyuruldu. Son 24 saatte koronavirüs kaynaklı 94 can kaybı gerçekleşti. Türkiye'de koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesindeki öncelik her zaman eğitim kurumlarına verilmeli. İşletmelerin bu yüzden bir süre daha kapalı kalması gerekiyor çünkü restoran, kafe ve lokantalarda maske ve fiziki mesafe kurallarına riayet edilemiyor. Söz konusu işletmelerde hijyen kurallarına dikkat edilmesi de çok güç.