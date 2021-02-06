Bilim Kurulu: Rehavete kapılmayın, beklediğimiz üçüncü dalga gelebilir!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova, Türkiye'de 14 Ocak 2021 tarihinde başlatılan toplu aşılama sürecinde halen beklenen düzeye varılamadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Taşova, önlemlerin genel olarak etkisini gösterdiğini ama küçük bir esneme sonucu vakaların yeniden artabileceğini belirterek, toplu aşılamada hedeflenen seviyeye ulaşılması gerektiğini kaydetti. İnsanların uzun süredir evlerinde durmaları ve toplu aşılamanın başlaması nedeniyle insanların rehavete kapılabileceklerini aktaran Prof. Dr. Taşova, bu durumda önlemlere dikkat edilmeyebileceğini ve beklenen üçüncü dalganın gelebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Taşova, bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

"Gençlerin arasında mutasyonlu koronavirüs çok hızlı yayılıyor"

Koronavirüsün Güney Afrika, Brezilya ve İngiltere mutasyonlarının geliştiğini hatırlatan Prof. Dr. Taşova, yeni türün özellikle gençler arasında olmak üzere çok hızlı bir şekilde yayıldığını dile getirdi. Prof. Dr. Taşova, mutasyonlu koronavirüs nedeniyle hastaneye yatış oranlarının artabileceğine dikkat çekerek, risk grubunda bulunan daha fazla insanın hastalanabileceğini ve yoğun bakım ünitelerinin yine dolabileceğini söyledi. Almanya, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde alarm durumuna geçildiğini ifade eden Prof. Dr. Taşova, söz konusu ülkelerde vaka sayılarının yüzde 30 ve üstü oranında artış gösterdiği bildirildi.

"Aşı yaptırdıktan sonra koronavirüs yine vücudunuza girebilir"

Prof. Dr. Taşova, aşı yaptıran kişilerin vücuduna yeniden koronavirüsün girebileceğine dikkat çekerek, aşı sayesinde koronavirüsün belirtisiz şekilde ya da hafif şekilde atlatılabileceğini dile getirdi. Bu durumda risk altında bulunan gruplara koronavirüsün bulaşabileceğini kaydeden Prof. Dr. Taşova, aşı yaptıran kişilerin kesinlikle maske takmayı bırakmamaları ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmeyi sürdürmeleri gerektiğini aktardı. Prof. Dr. Taşova, koronavirüsle enfekte olup hastalığı ağır bir şekilde geçirebilecek kişilerin bulunduğuna dikkat çekerek, bu nedenle önlemler konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

"Aşılamanın hızlı olması gerekiyor"

Koronavirüs aşılarına yönelik talebin artmasıyla çoğu ülkede aşı tedariki konusunda sıkıntı yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Taşova, aşılama sürecinin hızlı yürütülmesi gerektiğini belirtti. Prof. Dr. Taşova, koronavirüs aşılarının hızlı bir şekilde tedarik edilmesinin de şart olduğunu söyledi.

"Yüksek tansiyon görülebiliyor"

Koronavirüs aşısı yaptıran kişilerde bölgesel ağrıların ve nadiren yüksek tansiyon semptomlarının tespit edildiğini kaydeden Prof. Dr. Taşova, aşının ardından koronavirüsle enfekte olan kişilerin mutlaka sıkı bir şekilde izlenmesi gerektiğini aktardı.

Türkiye'de koronavirüsün İngiltere mutasyonu 190'dan fazla kişide tespit edilmişti. Sağlık Bakanı Koca, Brezilya mutasyonu ile Güney Afrika mutasyonunun da Türkiye'de tespit edildiğini dile getirmişti. Türkiye'de 20'den fazla şehirde mutasyonlu koronavirüse rastlandığı ifade edilmişti. Fakat mutasyonlu koronavirüsün tespiti için herkese tek tek özel test yapılmadığı düşünülürse mutasyonlu koronavirüsle enfekte olan kişi sayısının daha fazla olduğu söylenebilir. Daha hızlı bulaşan mutasyonlu koronavirüsler önümüzdeki aylarda vakaların yeniden patlak vermesine yol açabilir.

Güncelleme Tarihi: 06 Şubat 2021, 16:04