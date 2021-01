Bilim Kurulu: Pandemi bitecek, virüs duracak!

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Azap'tan koronavirüse ilişkin çarpıcı açıklamalar geldi. Koronavirüste görülen dalgaların ülke ve şehir bazında değişiklik gösterdiğini belirten Prof. Dr. Azap, başkent Ankara'da Nisan ayında, Haziran ayında, Ağustos ayında ve Kasım ayında 4 farklı dalganın meydana geldiğini ve beşinci dalganın da beklendiğini ifade etti. Prof. Dr. Azap, Ankara'da beklenen beşinci dalganın Şubat ayında başlayıp Mart ayının ortasına kadar devam edeceğini kaydetti.

"Türkiye dokuzuncu sırada yer alıyor"

Dünyada şimdiye dek 100 milyon civarında vaka tespit edildiğini ve 2 milyon civarında can kaybı gerçekleştiğini ifade eden Prof. Dr. Azap, ABD'nin (Amerika Birleşik Devletleri) hem vaka sayılarında hem de can kayıplarında ilk sırada yer aldığını söyledi. Prof. Dr. Azap, Türkiye'nin ise dokuzuncu sırada yer aldığını ifade etti. Bu rakamların kesin teşhis konulan vakalar olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Azap, tespit edilen her bir vakaya karşı kayıtlara geçmeyen 9 vakanın bulunduğunu aktardı.

"Aslında 1 milyar insan koronavirüse yakalandı"

Prof. Dr. Azap, dünyada 100 milyon civarında vaka kayıtlara geçtiğini ancak gerçek sayısının 1 milyar olduğunu belirterek, yani dünyada 1 milyar insanın koronavirüse yakalandığını söyledi. Can kayıplarının da 2 milyon olarak açıklandığını ancak teşhis konulamayanlarla beraber yaklaşık 5 milyon insanın koronavirüsten öldüğünü belirten Prof. Dr. Azap, pandeminin sona ereceğini ancak koronavirüsün duracağını ifade etti.

Prof. Dr. Azap, koroanvirüsün grip gibi devam edeceğini ve kış aylarında artış gösterip yaz aylarında azalacağını belirterek, hiçbir ilacın koronavirüsü yok etmediğini, koronavirüsü yok edecek ilaçların 2022 yılının Ocak-Şubat ayında üretilmiş olacağını söyledi. Yani 2022 yılının bu zamanlarında normal hayata geçilmiş olacağını belirten Prof. Dr. Azap, gripte olduğu gibi senelerce koronavirüsle yaşanacağına dikkat çekti.

"Antikorlara güvenmiyoruz"

Prof. Dr. Azap, son altı ay içerisinde koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına ya da antikor testi yaptırmasına gerek olmadığını kaydederek, antikorlara güvenilmediğini ve söz konusu testlere yasak getirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu testlerin bilimsel anlamda herhangi bir faydasının bulunmadığına işaret eden Prof. Dr. Azap, kanda bulunan antikorun solunum yollarında bulunan koronavirüsü nasıl etkileyeceğini öngörmenin imkânsız olduğunu aktardı. Prof. Dr. Azap, koronavirüs geçiren kişilerin minimum 6-8 ay bu hastalığa yakalanmadığını belirterek, az sayıda insanın bu süreçte yeniden hastalık geçirdiğini ifade etti.

Amerikalı uzmandan "Her şey kötüye gidecek" uyarısı

Emory Üniversitesi'nden Thomas Gillespie isimli uzman, zoonotik yani insandan hayvana ve hayvandan insana bulaşan hastalıkların ilerleyen dönemde yayılacağını çünkü tropik ortamların ormansız hale getirildiğini ve büyük ölçekli endüstriyelde tavuk ile domuzların kullanıldığını söylemişti. Kriz sürecinde bulunulduğunu kaydeden Gillespie, insanların vahşi dünyaya yönelik tavrını değiştirmemeleri durumunda her şeyin daha kötü olacağını ve koronavirüsün çok hafif kalacağını ifade etmişti. Söz konusu uzmanın açıklamalarını destekler nitelikte bir gelişme oldu. Access to Medicine Foundation, zoonoz olan Nipah virüsünün aniden patlak verebileceği konusunda uyardı. Beyin iltihabı gibi ağır belirtileri olan Nipah virüsünün ilaca karşı direnç gösterebileceği kaydedildi.