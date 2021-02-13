Bilim Kurulu'ndan flaş açıklama! Ne zaman rahatlayacağız?

Koronavirüs sürecinde Türkiye ne zaman rahatlayacak? Söz konusu sorunun yanıtı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Akın'dan geldi. Prof. Dr. Akın, koronavirüs aşısının iki dozunun da uygulandığı nüfus yüzde 65-70'lere yükseldiğinde Türkiye'de rahatlama yaşanabileceğini söyledi. Fakat bu süreçte de koronavirüsün boş durmadığını ve hayatta kalabilmek için mutasyon geçirdiğini belirten Prof. Dr. Akın, söz konusu mutasyonların insanlar arasında yayılmasıyla koronavirüsün yeniden saldırıya geçtiğini ifade etti.

"Satranç mücadelesine benziyor"

Prof. Dr. Akın, bunu satranç mücadelesine benzeterek hem koronavirüsün hem de insanların hamlede bulunduğunu söyledi. Aşılama sonucunda can kayıpları ve ağır vakalar ile daha az karşılaşılacağını kaydeden Prof. Dr. Akın, koronavirüs aşısının ikinci dozunun uygulandığı nüfusun yüzde 65-75'lere ulaşması yani 50 milyona yakın kişinin aşılanması halinde Türkiye'nin rahatlayabileceğini ancak yine de insanların el temizliği, fiziki mesafe ve maske kurallarına uymaya devam etmelerinin gerekli olacağını söyledi.

"Yaz aylarına doğru rahatlama gerçekleşebilir"

Prof. Dr. Akın, toplu aşılama sürecine hız kazandırılması gerektiğini belirterek, yaz aylarına doğru bir rahatlamanın gerçekleşebileceğini ifade etti. Bağışıklık kazanan insan sayısının artmasına ve sokağa çıkma kısıtlamalarının gevşetilmesine bağlı rahatlama yaşanabileceğini kaydeden Prof. Dr. Akın, yine de 2021'de pek de rahatlık beklenmemesi gerektiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Akın, mutasyonlu koronavirüsün hastalığın şiddetini değiştirmediğini ifade ederek, yüzde 1 ölümün gerçekleşmesi durumunda 100 kişiden 1'inin öleceğini ancak vaka sayısının 100.000 olması durumunda 1.000 kişinin öleceğini söyledi. Bu yüzden can kayıplarının artabileceğinden ve yoğun bakım servislerinde yeniden yoğunluk oluşabileceğinden endişelendiklerini ifade eden Prof. Dr. Akın, sağlık sisteminin şu anda yük taşıyabildiğini çünkü koronavirüs vakalarının şimdilik kontrol altında olduğunu belirtti.

"Mutasyonlu koronavirüsü kontrol altında tutabilmek için emek harcamak gerekli"

Prof. Dr. Akın, mutasyonlu koronavirüs vakalarının kontrol altında tutulamadığına dikkat çekerek, söz konusu vakaların kontrol altında tutulabilmesi için emek harcanması gerektiğini söyledi. Bu konuda hem devlete hem de vatandaşlara sorumluluk düştüğünü kaydeden Prof. Dr. Akın, vatandaşların tedbirlere riayet ederek sürece katkı sağlamaları gerektiğini ifade etti.

"Ayrı odalarda yatıyorlar"

Prof. Dr. Akın, mutasyonlu koronavirüse yakalanan ve hastanede tedavi gören bir insanın koronavirüsle enfekte olan biriyle aynı odada yatırılmadığını belirterek, tedavi sürecinde herhangi bir değişiklik yaşanmadığını dile getirdi. İngiltere'nin sert tedbirlerle vaka sayılarını düşürdüğüne dikkat çeken Prof. Dr. Akın, yani Türkiye için de daha sert önlemlere gerek olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Akın, Türkiye'nin şimdi böyle bir uygulamaya gereksinimi olmadığını ancak ilerleyen süreçte koronavirüs tablosuna göre her şeyin olabileceğini ekledi.