Bilim Kurulu: Mutasyonlu koronavirüs Türkiye'nin her yerinde!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan, Türkiye'nin 20'den fazla şehrinde mutasyonlu koronavirüsün tespit edildiğini hatırlatarak, ülkemizde İngiltere mutasyonunun dışında Brezilya mutasyonu ile Güney Afrika mutasyonuna da rastlandığını ifade etti. Mutasyonlu koronavirüsün Türkiye'nin farklı yerlerinde tespit edildiğine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, yeni türün yayılma tehlikesinin artış gösterdiğini aktardı. Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu koronavirüsün daha hızlı bulaştığını belirterek, bu nedenle tedbirlere daha fazla riayet edilmesinin şart olduğunu kaydetti.

"Tedavileri hastanelerde ve evlerde devam edenler var"

Türkiye'de mutasyonlu koronavirüse karşı yeni kısıtlamaların uygulanıp uygulanmayacağının düşünülmesi gerektiğine dikkat çekerek, yeni türün yoğun olarak görüldüğü şehirlerde farklı kısıtlamaların uygulanabileceğini ancak şu anda bunun mümkün olmadığını dile getirdi. Mutasyonlu koronavirüsün Türkiye'nin her yerinde olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İlhan, yeni türün görüldüğü mahalle veya ilçesinin karantinaya alınabileceğini ancak enfekte olan vatandaşlar arasında tedavileri hastanelerde ve evlerde devam edenlerin olduğunu ifade etti.

"Yasakları esnetme vakti değil"

Türkiye'nin tüm dünya gibi sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirten Prof. Dr. İlhan, esnafların maddi bakımdan zorlanmaya başladıklarını ve vatandaşların da evde durmaktan bunaldığını ancak yasakları esnetme vaktinin henüz gelmediğini aktardı. Prof. Dr. İlhan, tedbirlere riayet edilmemesi durumunda mutasyonlu koronavirüsün tüm şehirlere yayılabileceğini ifade etti.

İngiltere mutasyonu gibi Brezilya mutasyonu ile Güney Afrika mutasyonunun da hızlı bulaştığına dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, şu ana kadar 20'den fazla şehirde mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini hatırlattı. Prof. Dr. İlhan, insanların kapalı ortamlardan uzak durmaları gerektiğini belirterek, kapalı ortamlarda hafta sonları buluşulmaması gerektiğini söyledi. Turistik ziyaretlerin ertelenmesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. İlhan, hafta sonları tatil yapma ve ev kiralama gibi durumlardan mutlaka vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Koca'dan mutasyonlu koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, 3 Şubat 2021 tarihinde yaptığı açıklamada, mutasyonlu koronavirüsün Türkiye'de yayıldığına dikkat çekmişti. Türkiye'de koronavirüsün İngiltere mutasyonunun 196 kişide tespit edildiğini belirten Koca, bir kişinin koronavirüsün Brezilya mutasyonuyla enfekte olduğunu, 2 kişinin ise koronavirüsün Güney Afrika mutasyonuyla enfekte olduğunu dile getirmişti. Koca, mutasyonu koronavirüsün yayıldığı ve vakaların tekrar artmaya başladığı süreçte önlemlere uyularak mücadelenin devam ettirileceğini aktarmıştı.

23 şehirde görüldü!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Turan, Türkiye'de 23 şehirde mutasyonlu koronavirüse rastlandığını söylemişti. Koronavirüsün İngiltere mutasyonuyla enfekte olan kişilerin hastalığı daha ağır geçirdiğini belirten Prof. Dr. Turan, insanların hastane ihtiyaçlarının daha fazla olabileceğine dikkat çekmişti. Prof. Dr. Turan, vatandaşların bahar aylarında da rehavete kapılmadan önlemlere uymaları gerektiğini ifade etmişti.