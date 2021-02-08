Bilim Kurulu: Maske taksanız da koronavirüs bulaşabilir!

Maske koronavirüsle mücadelenin altın kurallarından biri. Fakat maske takan kişilere de koronavirüs bulaşabilir. Nasıl mı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Taşova, vatandaşların maskelerini doğru takmaları gerektiğini söyledi. Maskenin burun altında kalmaması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Taşova, maskeye dokunmadan önce ellerin yıkanması gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Taşova, vatandaşların maske kuralına genel olarak riayet ettiklerini ancak ellerini sürekli maskenin üstüne götürdüklerini belirtti.

"El temizliğine dikkat"

El temizliğine fazla özen gösterilmediğini kaydeden Prof. Dr. Taşova, maske takan kişilere de el temizliğine dikkat etmemeleri durumunda koronavirüsün rahatlıkla bulaşabileceğini söyledi. Prof. Dr. Taşova, bir yere dokunduktan sonra tekrar maskeye veya yüze dokunmanın riskli olduğunu belirterek, bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğini ifade etti.

"Aşılanan kişiler de koronavirüsle enfekte olabilir"

Koronavirüs aşısıyla hastalanmanın önüne tümüyle geçilemediğine dikkat çeken Prof. Dr. Taşova, aşılanan kişilerin de koronavirüsle enfekte olabileceklerini dile getirdi. Prof. Dr. Taşova, aşılar sayesinde koronavirüsün belirtisiz atlatılabileceğini veya hafif şekilde atlatabileceğini belirterek, aşılanan kişilerin de enfekte olarak koronavirüsü diğer insanlara bulaştırabileceklerini söyledi.

"Antikora sahip olmayan birine bulaştırırsanız..."

Toplu aşılama süreci nedeniyle vatandaşların rehavete kapılmamaları gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Taşova, aşılanan kişilerin de koronavirüsle enfekte olabileceğini ancak bağışıklık sistemlerinin bu virüsü tanıyarak mücadele edebileceğini ifade etti. Prof. Dr. Taşova, söz konusu mücadele sırasında herhangi bir semptom görülmeyebileceğini veya çok hafif belirti ortaya çıkabileceğini dile getirdi. Antikora sahip olmayan bir insana koronavirüs bulaştırıldığında neticenin kaçınılmaz olacağına dikkat çeken Prof. Dr. Taşova, koronavirüsün mutasyon geçirdiğini, bu nedenle nasıl bir şeyle karşı karşıya olduklarını da kestiremediklerini söyledi.

"Aşı yaptırdıktan sonra hasta olan kişilere bakılmalı"

Prof. Dr. Taşova, hasta olunmasının veya aşı yapılmasının ardından yeniden koronavirüsle enfekte olan kişilerde mutasyon incelemesinin yapılması gerektiğini ekledi.

Çift maske mi takılmalı?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara, önceden bir insanla 10 dakika boyunca karşı karşıya oturuluyorsa şimdi maksimum 2-3 dakika oturulması gerektiğini ifade etmişti. Prof. Dr. Kara, kapalı olan ve havalandırılmayan ortamlarda uzun süre vakit geçiren insanların çift maske takabileceklerini dile getirmişti. Prof. Dr. Kara, Almanya'nın önerdiği ve daha sıkı filtresi olan maskelerin de kapalı ortamlarda kullanılabileceğini belirterek, bu maskelerin havadaki bütün partikülleri tutabildiğini söylemişti. Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs vakalarının artış göstermesi halinde kurallara daha fazla dikkat edilmesinin gerekeceğine dikkat çekerek, böyle bir şey gerçekleşirse vatandaşların çift maske takmalarının gerekebileceğini dile getirmişti. Mutasyonlu koronavirüsün daha hızlı bulaştığı düşünülürse Bilim Kurulu üyelerinin bu önerilerini mutlaka dikkate almak, maske ve el temizliği kurallarına özen göstermek şart.