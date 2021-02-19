Bilim Kurulu isyan etti: Hafta sonları neden dışarı çıkıyorsunuz?

Türkiye'de hafta sonları aralıksız şekilde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı son açıklamada, yerinde karar sürecinde şehir bazında hafta sonu kısıtlamalarının kaldırılabileceğini dile getirmişti. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü'den hafta sonları gezmeye çıkan vatandaşlara tepki gösterdi.

"Denetimlerin sürmesi lazım"

Prof. Dr. Özlü, Türkiye'de hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına rağmen çok sayıda vatandaşın özel aracıyla seyahat ettiğini belirterek, cadde, sokak ve meydanların insanlarla dolup taştığını söyledi. Marketlerin ve mağazaların da kalabalık olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özlü, koronavirüsle mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların artık pek etkili olmadığını dile getirdi. Prof. Dr. Özlü, denetimlerin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekerek, bazı vatandaşların mecburi olmadığı halde izin alarak yasaklardan muaf tutulduğunu söylediğini aktardı.

"Muafiyeti gezmek için kullanıyorlar"

Kısıtlamalardan muaf tutulan vatandaşların genel olarak iş için sokağa çıkmadıklarını belirten Prof. Dr. Özlü, söz konusu muafiyetin mecburi durumlarda verildiğini ancak vatandaşların bunu gezmek amacıyla kullandıklarını söyledi. Prof. Dr. Özlü, muafiyetlerin suistimal edildiğine dikkat çekerek, koronavirüs tedbirlerinin daha sıkı bir şekilde denetlenmesi gerektiğini ifade etti. Vatandaşların artık koronavirüs konusunda daha bilinçli olmaları gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Özlü, tedbirlerin insanlara eziyet etmek amacıyla getirilmediğini söyledi.

Prof. Dr. Özlü, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanmasına rağmen insanların dışarı çıkmalarına tepki göstererek, kamu sağlığının korunması için bu kısıtlamaları getirildiğini hatırlattı. Her gün 100 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Prof. Dr. Özlü, herkesin bir yakınının koronavirüsten ölebileceğine dikkat çekti. Prof. Dr. Özlü, herkesin yaşama hakkına sahip olduğunu belirterek, kısıtlamaların can kayıplarının önüne geçmek amacıyla getirildiğini, eziyet amaçlı uygulanmadığını dile getirdi.

"Her şeyin normale dönmesi için kurallara uyulmalı"

Koronavirüsün durdurulması ve hayatın normale dönebilmesi için insanların kurallara riayet etmeleri gerektiğini aktaran Prof. Dr. Özlü, bu süreçte birçok insanın işsiz kaldığını hatırlattı. Prof. Dr. Özlü, tedbirlere uyulmasıyla birlikte vaka sayılarının azalacağını ve hayatın normale döneceğini belirterek, bu nedenle herkesin kurallara uyum göstermesinin şart olduğunu ifade etti.

Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 7 bin 241 vaka tespit edilirken, 7 bin 217 kişi iyileşti. Türkiye'de son bir günde koronavirüs kaynaklı 83 can kaybı gerçekleşti. Hasta sayısı ise 640 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Koca, yaptığı son paylaşımda, vaka artışının en fazla olduğu illeri Çanakkale, Uşak, Kilis, Erzincan ve Bilecik olarak açıkladı. Koca'nın paylaşımına göre vaka artışının en az olduğu iller ise Bingöl, Yalova, Kastamonu, Mardin ve Bitlis oldu.