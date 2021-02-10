Bilim Kurulu: Hafta sonu buluştuğunuz kişilerde mutasyonlu virüs olabilir!

Mutasyonu koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'nin de gündeminde... Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsün İngiltere mutasyonunun yanı sıra Brezilya ve Güney Afrika mutasyonlarının da Türkiye'de tespit edildiğini belirtti. Uzmanlar, son dönemde çift maske takılması ve fiziki mesafenin 2 metre olması yönünde uyarılarda bulunmaya başladı. Uzmanlar, ayrıca kesinlikle kapalı ve kalabalık ortamlarda bulunulmaması gerektiğini, bu tarz ortamların havalandırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye'de günlük vaka sayıları yeniden 8 binlere yükseldi. Peki Türkiye'de koronavirüs neden bu kadar hızlı yayılmaya başladı? Ev ziyaretleri nedeniyle mi yoksa mutasyonlu koronavirüs nedeniyle mi?

"Ev ziyaretlerinde enfekte olunuyor"

Konu hakkında açıklama yapan Prof. Dr. İlhan, sokağa çıkma yasağının başladığı Cuma akşam saatlerinden söz konusu yasağın sona erdiği Pazartesi sabah saatlerine kadar yapılan ev ziyaretleri nedeniyle koronavirüsün daha hızlı yayıldığını söyledi. Prof. Dr. İlhan, bu nedenle Pazartesi akşamları, Salı ve Çarşamba günleri uygulanan koronavirüs testlerinin büyük oranda pozitif çıktığını ifade etti. Koronavirüsle enfekte olan kişiyle temasa geçilmesinden 2-3 gün sonra testlerin pozitif çıktığını aktaran Prof. Dr. İlhan, test yapılana kadar söz konusu kişilerin belirti göstermediklerini kaydetti.

"Mutasyonlu koronavirüsün de etkisi olabilir"

Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu koronavirüs nedeniyle bulaşın artmış olabileceğine dikkat çekerek, her iki ihtimalin de göz önünde bulundurulması gerektiğini ifade etti. Günlük vaka sayılarının 30-40 binlerden 5 binlere kadar gerilediğini hatırlatan Prof. Dr. İlhan, şimdi günlük vaka sayılarının yeniden 8 binlere yükseldiğini söyledi. Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu koronavirüsün daha hızlı bulaştığı düşünülürse herkesin tedbirlere daha fazla uyum göstermesi gerektiğini aktardı. Hafta sonu buluşulan kişilerin mutasyonlu koronavirüsle enfekte olmuş olabileceklerine dikkat çeken Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu koronavirüsün tespit edilmesinin ardından bulaşın arttığını ifade etti.

Prof. Dr. İlhan, hafta sonları kesintisiz şekilde toplu ev buluşmalarının yapılması durumunda koronavirüs bulaşının artma olasılığının çok fazla olduğunu belirterek, mevcut tabloyla zorlanıldığını çünkü her gün 500-600 hastanın kayıtlara geçtiğini ve 100'den fazla insanın da koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ifade etti. Bu yüzden sabırlı olup tedbirlere uyulması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. İlhan, el temizliği, fiziki mesafe ve maske kurallarına özen göstermek haricinde yapılacak bir şeyin bulunmadığını aktardı.

"Mutasyonlu koronavirüse yakalananlar ayrı odalarda olacak"

Prof. Dr. İlhan, mutasyonlu koronavirüse yakalanan kişilerin hastanelerde farklı odalarda ve tek başlarına yatırılacağını kaydederek, hem bulaş hızı fazla olduğu için hem de hastalarda bulunan koronavirüslerin birleşerek farklı bir mutasyona yol açmasını engellemek için böyle bir karar verildiğini dile getirdi. Bunun doğru bir karar olduğunu ifade eden Prof. Dr. İlhan, artık bulaşın daha az olması amacıyla çalışma yürütüldüğünü ekledi.

Büyük risk!

Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs birçok ilimize yayılmış durumda. Bu nedenle sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonları aile veya arkadaş toplanmaları büyük bir risk oluşturuyor. İnsanların hem kendilerini hem de sevdiklerini düşünmeleri ve Bilim Kurulu üyelerinin uyarılarını dinleyerek kalabalık ortamlardan kaçınmaları gerekiyor.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 13:25