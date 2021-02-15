Bilim Kurulu: CoronaVac aşısı mutasyonlu koronavirüse karşı daha etkili!

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz, 1 Mart 2021 tarihinden itibaren okulların aşamalı şekilde yüz yüze eğitime geçebileceğini hatırlatarak, bunun insanların önlemlere daha fazla dikkat etmeleri ve aşılamanın belirli bir seviyeye ulaşması durumunda gerçekleşebileceğini söyledi. Prof. Dr. Gündüz, mutasyonlu koronavirüsün daha hızlı bulaştığını belirterek, okulların yüz yüze eğitime geçebilmesi için mutasyonlu koronavirüs vakalarında artış yaşanmaması gerektiğini dile getirdi.

"Tablo tam tersine dönebilir"

Önlemlere uyulmaması halinde iki haftada mutasyonlu koronavirüsün tabloyu tersine döndürebileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Gündüz, 1 Mart 2021 tarihinde koronavirüs tablosunun kötü olması halinde tekrar değerlendirme yapılmasının gerekli olacağını söyledi. Prof. Dr. Gündüz, okulların açılışına dair takvimin uygulanabilmesi için tüm önlemlere riayet edilmesi gerektiğini ifade ederek, aksi takdirde takvimin tekrar belirleneceğini kaydetti.

"İşletmeler de kademe kademe açılabilir"

Mutasyonlu koronavirüse karşı önlemlere sıkı bir şekilde riayet edilmesi durumunda koronavirüs tablosunun iyiye gideceğine dikkat çeken Prof. Dr. Gündüz, bu süreçte aşılamada da belirli bir seviyeye gelinebileceğini belirtti. Prof. Dr. Gündüz, nüfusun belirli bir bölümünün aşılanması durumunda okulların yanı sıra işletmelerin de kademe kademe açılabileceğini ifade ederek, bunun tümüyle aşılamada belirli bir seviyeye ulaşılması ve önlemlerin artırılmasıyla mümkün olabileceğini söyledi.

"İnaktif aşılar daha etkili"

Çin'den ithal edilen CoronaVac aşısının mutasyonlu koronavirüse karşı daha etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Gündüz, diğer ülkelerin de bu nedenle inaktif aşılara yöneldiğini dile getirdi. Prof. Dr. Gündüz, bu durumun Türkiye için bir avantaj oluşturduğuna dikkat çekerek, nüfusun bağışıklık elde etmesi durumunda mutasyonlu koronavirüsün de etkisiz kalabileceğini söyledi.

"Yaz aylarına daha sağlıklı bir giriş yapabiliriz"

Önlemlere riayet edilmesi ve aşılamada belirli bir seviyeye ulaşılması halinde ilkbahar mevsiminin bitimine doğru koronavirüs tablosunun iyi durumda olabileceğini aktaran Prof. Dr. Gündüz, bu şekilde yaz aylarına daha sağlıklı bir giriş yapılabileceğini ifade etti. Prof. Dr. Gündüz, koronavirüsün üstesinden ancak böyle gelinebileceğini vurguladı.

Türkiye'de aşılama durumu

Türkiye'de şimdiye dek 4 milyon 419 bin 210 kişi aşılandı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 3 milyon 819 bin 560 oldu. İkinci doz uygulanan kişi sayısı ise 599 bin 650'ye yükseldi. İstanbul 722 bin 63 kişi ile ilk sırada, Ankara 398 bin 745 kişi ile ikinci sırada, İzmir 294 bin 873 kişi ile üçüncü sırada yer aldı.

Türkiye'de koronavirüs tablosu

Türkiye'de son bir günde 6 bin 287 vaka tespit edilirken, 6 bin 910 kişi iyileşti. Türkiye'de son bir günde koronavirüs kaynaklı 94 can kaybı gerçekleşti. Hasta sayısı 666 olarak açıklandı.