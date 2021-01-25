Bilim Kurulu: Aşı yaptırınca hemen güvende olmayacaksınız!

Türkiye'de Çin ile CoronaVac aşılarının 50 milyon dozu için anlaşma sağlanmış, söz konusu aşıların ilk olarak 3 milyon dozu Türkiye'ye teslim edilmişti. 13 Ocak 2020'de CoronaVac aşılarına acil kullanım onayı verilmiş, ilk aşılanan kişi Sağlık Bakanı Koca olmuştu. Vatandaşlara örnek olmayı hedeflediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da aşı yaptırmasıyla birlikte toplu aşılama başlamış, ilk aşılamada sağlık çalışanları aşılanmıştı. Daha sonra huzurevlerinde, engelli ve yaşlı bakımevlerinde kalan vatandaşlar ile 90 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik aşılama süreci başlamıştı. Bu aşamadan sonra 85 yaş ve üstü vatandaşlar ile eczacılara da koronavirüs aşısı yapılmaya başlanmıştı. Türkiye'de toplu aşılama sürerken, herkes söz konusu aşıların ne kadar süre içerisinde koruma sağlayacağını merak etmeye başladı.

"Koronavirüs aşısı yaptıranlar da önlemlere uyacak"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Özlü, koronavirüs aşısı yaptıran vatandaşların da önlemlere uymaya devam edeceğini ve söz konusu vatandaşların hiçbir şekilde yasaklardan muaf tutulmayacağını söyledi. Koronavirüs aşısı yaptıran kişilerin hemen güvende olmayacaklarına dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, aşının ilk dozunun ardından dört hafta beklendiğini ve ikinci dozun vurulduğunu belirtti.

"Bir buçuk ay sonra koruma sağlıyor"

Prof. Dr. Özlü, ikinci dozun üstünden 15 gün geçmesinin ardından antikorların belirli bir seviyeye çıktığına dikkat çekerek, yani ilk dozdan bir buçuk ay sonra aşının koruma sağlayabildiğini ifade etti. Aşıların koronavirüsü alma ve bulaştırma bakımından etkili olup olmadığının henüz belli olmadığını belirten Prof. Dr. Özlü, koronavirüs aşısı yaptıran vatandaşların önceki gibi önlemlere riayet etmelerinde fayda olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Özlü, koronavirüsün sürdüğünü ve her gün yaklaşık 7 bin kişinin enfekte olduğunu kaydederek, her gün 100'den fazla kişinin de koronavirüsten yaşamını yitirdiğini hatırlattı. Birçok ülkede alınan önlemlere rağmen koronavirüsün yükselişte olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Özlü, yasakların şu anda gevşetilmemesi gerektiğine işaret etti. Prof. Dr. Özlü, koronavirüs aşısının iyi bir hamle olduğunu ancak etkilerini anlayabilmek için belirli bir sürenin daha geçmesi gerektiğini belirterek, koronavirüsün kontrol altına alınabilmesi için halkın yüzde 80'inin aşı yaptırması gerektiğini ekledi.

6.5 milyon doz daha geldi

CoronaVac aşılarının 6.5 milyon dozu bugün sabah saatlerinde Türkiye'ye ulaştı. 3.5 milyon doz aşının daha Türkiye'ye yakın zamanda teslim edilmesi bekleniyor. Türkiye'de şu ana kadar 1 milyon 250 binden fazla kişi aşılandı. 25 Ocak Pazartesi günü saat 10:20 itibarıyla İstanbul'da şimdiye dek 229 bin 126 kişi aşılandı. Ankara'da şu ana kadar 124 bin 279 kişi aşılanırken, İzmir'de ise 77 bin 927 kişi koronavirüs aşısı yaptırdı.

Koca: Yüzde 91,25 etkili!

Sağlık Bakanı Koca, CoronaVac aşısının yüzde 91,25 koruma sağladığını duyurmuş, söz konusu aşının etkisinin ilk dozdan 21 gün sonra ortaya çıkmaya başladığını ifade etmişti. CoronaVac aşısına acil kullanım onayı veren ilk ülke olarak kayıtlara geçen Endonezya ise bu aşının yüzde 65,3 koruma sağladığını bildirmişti. Butantan isimli Brezilyalı şirket, CoronaVac aşısının yüzde 78 koruma sağladığını ve koronavirüsle enfekte olunması durumunda bu aşı sayesinde hastalığın ağır atlatılmayacağını duyurmuştu.