Bilim Kurulu artık "çift maske" öneriyor!

Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs şu ana kadar 17 şehirde tespit edildi. Sağlık Bakanı Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, 128 vatandaşımızda mutasyonlu koronavirüse rastlandığını duyurmuştu. Uzmanlar, mutasyonlu koronavirüsün maskeden geçebileceğine dair uyarılarda bulunmaya başladı. Konuya ilişkin bir açıklama da Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kara'dan geldi.

"Hücrelere daha kolay tutunuyor"

Prof. Dr. Kara, koronavirüsün çok sayıda mutasyon geçirerek İngiltere varyantını ortaya çıkardığına dikkat çekerek, mutasyonlu koronavirüsün hücrelere daha kolay tutunduğunu ifade etti. Bu şekilde daha az virüsün hücrelere tutunduğunu belirten Prof. Dr. Kara, enfekte olan kişide virüsün çoğalarak başka insanlara bulaştığını ifade etti. Prof. Dr. Kara, içerisinde bulunduğumuz süreçte mesafe ve maske kurallarına daha fazla riayet edilmesi gerektiğini söyledi.

"Daha uzak mesafeden bulaşma özelliğine sahip"

Koronavirüsün İngiltere mutasyonunun daha uzak mesafeden bulaşma özelliğine sahip olduğunu aktaran Prof. Dr. Kara, önceden bir araya gelen 10 kişinin 3'üne koronavirüs bulaşırken, şimdi bu kişilerden 6-7'sine koronavirüsün bulaşabildiğini ifade etti. Prof. Dr. Kara, mutasyonlu koronavirüsün daha kolay bulaştığına dikkat çekerek, bu nedenle artık daha tedbirli olunması gerektiğini söyledi. Daha önce sosyal mesafenin 1 metre olarak uygulandığını hatırlatan Prof. Dr. Kara, şimdi bunun minimum 1,5 metre olarak uygulanması gerektiğini ifade etti.

"İki kat maske takabiliriz"

Prof. Dr. Kara, daha önce 10 dakika karşılıklı duruluyorsa şu anda en fazla 2-3 dakika durulması gerektiğini belirterek, kapalı ve havalandırması yetersiz bir ortamda uzun süre durulması halinde iki kat maske takılması gerektiğini aktardı. Almanya tarafından tavsiye edilen daha sıkı filtre özelliğine sahip olan ve havada bulunan tüm partikülleri tutabilen maskelerin de bu tarz ortamlarda kullanılabileceğini ifade eden Prof. Dr. Kara, şimdi Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs tespit edilen vaka sayısının az olduğunu belirtti.

"Mutasyonlu koronavirüs vakaları artarsa..."

Prof. Dr. Kara, mutasyonlu koronavirüsün tespit edildiği vaka sayılarının artması durumunda insanların maske ve mesafe konusuna daha fazla özen göstermelerinin gerekeceğini kaydederek, bu durumda dışarıya çıkarken iki kat maske takılmasının gerekli olabileceğini ifade etti.

İtalyan yetkili uyarmıştı: Cerrahi maskelerden geçebiliyor!

İtalya'da koronavirüsle mücadele konusunda yetkili olan Bartoletti, koronavirüsün İngiltere mutasyonunun artık cerrahi maskeleri etkisiz duruma getirebileceği konusunda uyarmıştı. Bartoletti, yetersiz havalandırılan kapalı ortamlarda uzun süre bulunulması halinde mutasyonlu koronavirüsün cerrahi maskelerden geçebileceğine dikkat çekerek, bu tarz durumlarda FFP2 tipi maskelerin veya FFP3 tipi maskelerin kullanılabileceğini aktarmıştı.

"Daha az ölüm riski, daha fazla bulaşma riski"

Mutasyonlu koronavirüsün önlemlere uyum sağlamaya başladığını belirten Bartoletti, koronavirüsün İngiltere mutasyonunun daha az ölüm riskine sahip olsa da daha hızlı bir şekilde bulaştığını ifade etmişti. Bartoletti, mutasyonlu koronavirüsün daha hızlı bulaştığına dair hala bilimsel bir kanıtın olmadığını ancak Kasım ayındaki vakalara göre kıyaslama gerçekleştirildiğinde şu anda vakaların daha fazla olduğunu söylemişti.

Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden Prof. Dr. Hasöksüz de mutasyonlu koronavirüsün daha hızlı bulaştığının bilimsel olarak kanıtlanmadığını ama epidemiyolojik olarak kanıtlandığını dile getirmişti. Prof. Dr. Hasöksüz, aşıların uygulanmasıyla beraber mutasyonların azalacağını ve dolaşımda bulunan koronavirüs sayılarında da gerileme yaşanacağını aktarmıştı.