Bilim insanlarından flaş iddia: Koronavirüsün kaynağı iklim değişikliği mi?

Koronavirüsün kaynağı hala net olarak belli değil. Vuhan'a giden DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) heyetinin bu yöndeki çalışmaları sürerken, İngiliz bilim insanları tarafından farklı bir iddia ortaya atıldı. Söz konusu bilim insanları, yarasaların yaşadıkları ormanların küresel ısınmadan nasıl etkilendiğini ve bu durumun koronavirüsün patlak vermesine neden olup olmadığını inceledi.

"Küresel ısınma ormanların gelişimine fayda sağladı"

Bulutluluk oranı, yağış ve sıcaklık gibi verileri kullanan bilim insanları, 100 yıl önce dünyanın sahip olduğu bitki örtüsüne ilişkin bir harita oluşturdu. Söz konusu bilim insanları, dünyada yarasaların dağılımını ve bu yarasaların hayatta kalmak amacıyla gereksinim duydukları bitki örtüsü şartlarını değerlendirdi. Yapılan inceleme sonucu yarasaların hayat alanı olarak bilinen ormanların gelişimine küresel ısınmanın fayda getirdiği ve değişik türlerdeki yarasalar için böylece uygun hayat şartlarının oluştuğu belirlendi.

"Bitki örtüsü değişikliği yarasalar için uygun şartları hazırladı"

Bilim insanları, Çin'e bağlı Yünnan eyaletinde küresel ısınma sebebiyle bitki örtüsünün değiştiğini ve böylece değişik türdeki yarasalar için uygun hayat şartlarının oluştuğunu kaydederek, burada bulunan koronavirüs vakaları ile yarasaların tür bakımından zenginliği arasında bağlantı olduğunu iddia etti.

"40 tür son 100 yılda gelmiş"

Yünnan eyaletinin 100 değişik türde yarasayı barındırdığına dikkat çekilen incelemede, söz konusu türlerden 40'ının Yünnan eyaletine son 100 yılda geldiği belirtildi. Bilim insanları, koronavirüsün Yünnan eyaletinde patlak vermiş ve Vuhan şehrine yarasalar tarafından götürülmüş olabileceğini değerlendirdi.

Cambridge Üniversitesi'nden Dr. Beyer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, iklim değişikliği neticesinde yarasa türlerinin dünya genelindeki dağılımının değiştiğini ifade etti. Dr. Beyer, koronavirüsün kökenini bulma konusunda bunun kritik bir bilgi olarak değerlendirebileceğini aktardı.

"Hayvanlar ile virüsler arasında yeni etkileşimler oldu"

İklim değişikliği sonucu hayat alanları değişikliğe uğrayan yarasaların farklı bölgelere dağılması nedeniyle hayvanlar ile virüsler arasında yeni etkileşimler kurulduğuna dikkat çeken Dr. Beyer, bu durumun daha tehlikeli virüslerin yayılımına ve gelişimine yol açtığını ifade etti.

"Küresel ısınmaya karşı harekete geçilmeli"

Söz konusu incelemeyi gerçekleştiren bilim insanları, koronavirüsün yayılmasında iklim değişikliğinin rolüne işaret ederek, küresel ısınmanın önlenmesi için hızlı bir şekilde harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Dünya genelinde bulunan yarasaların 3 bine yakın koronavirüs tipine sahip olduğu belirtildi. Bilim insanları tarafından yapılan bu araştırmaya Science of the Total Environment isimli dergide yer verildi.

Pangolinlerle bulaşmış olabileceği söyleniyor

Koronavirüsün hayvanlardan insanlara ne şekilde geçtiği henüz bilinmiyor. Yarasadan kaynaklanan virüsün pangolinlerle insanlara geçmiş olabileceği değerlendiriliyor. 2020 senesinin Şubat ayında Çin'in güneyine kaçırılmak istenen iki pangolinde koronavirüsle yakından ilişkili olan iki patojen tespit edilmişti.