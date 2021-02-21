Bilim İnsanları Uyardı: Koronavirüs Gözlerde Nodüle Neden Oluyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle ilgili yeni araştırmalar ve tespitler ortaya çıkmaya devam ediyor. Fransa’da koronavirüsle ilgili yapılan bir araştırma ise hiç bilinmeyen yeni bir tehlikenin habercisi oldu. Ülkede saygın tıp dergilerinden biri olan Radiology’de yer alan makaleye göre koronavirüs hastalarından elde edilen verilerle, 129 hastanın MR görüntülerine bakıldığında 9’unun gözün arka bölgesinde nodül olduğu tespit edildi. Fransız bilim insanları, gözlerin arkasındaki nodül tehlikesinin insanların neredeyse yüzde 7’sinde olan yeni bir semptom olabileceğini aktardı.

Sebebi öğrenilemedi

Paris Üniversitesi’nde araştırmayı yöneten isim olan Dr. Augustin Lecler, konuyla ilgili “Biz bazı hastaların gözlerinin arkasında nodül olduğunu tespit ettik. Bu MR kullanılarak keşfedilen ilk vakalar. Bu tür teknolojik yöntemlerle erken müdahale edilebilir” dedi. Durum ciddi bir tespit olsa da uzmanlar, küçük nodüllerin oluşmasının nedenini henüz tespit edilemediğini bildirdi. Bazı araştırmacılar, entübe hastaların yüzüstü yatmalarının konuyla ilgili bir etki yaratabileceğini belirtirken, virüs sebepli bir enfeksiyon üzerinde de duruluyor.

Araştırmayla ilgili detaylara gelirsek, gözünde nodül olan hastaların 6’sı obez, ikisi diyabet, ikisi ise tansiyon sorununa sahip.