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Bilim adamları 'cilt kanseri'nin yayılmasını engelleyen yöntem geliştirdi

Avusturyalı bilim adamları cilt kanserinin vücuda yayılmasını engelliyecek yeni bir yöntem geliştirdi.Avustralya merkezli Melonom Enstitüsü bu araştırmayı yaptı

11 Eylül 2017 Pazartesi 10:56
Bilim adamları 'cilt kanseri'nin yayılmasını engelleyen yöntem geliştirdi

Avustralya merkezli Melonom Enstitüsü'nün iki kez uluslararası yapılan testlerinde, tümörleri ameliyatla alınmış üçüncü derecedeki hastalarda, hastalığın yayılmasının engellendiği bulundu.

Şimdiye kadar bu hastalar yüksek riskte olarak görülüyor, yüzde 40 ila 70 arasındaki bir oranda hastalığın ilerlemesi ve ölümcül bir hale bürünmesi bekleniyordu.

Enstitünün tıp direktörü Georgina Long, ABD'de yayımlanan bir tıp dergisine yaptığı açıklamada, "Bu klinik testlerin sonuçları, hastalığı durdurup, yayılmasını engelleyip, insanların hayatlarını kurtarabileceğimizi öngörüyor" dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kanser teşhisi konulan üç hastadan biri cilt kanseri ve Avustralya melanom türünün en çok görüldüğü ülke. Her beş saatte bir, bir Avustralyalı bu hastalıktan hayatını kaybediyor.

Erken teşhis edilen kanserli hücrenin ameliyatla alınması sonucu hastaların yüzde 90'ı tedavi edilebilse de, hastalık yüzde 10'unda geç teşhis edildiği için yayılıyor.

Long "Bu sonuçlar melanoma hastalarını tedavi yöntemimizi değiştirmenin yanı sıra onların hayat kalitelerini de artıracak" diyor.

Araştırmacılar 12 ay süren testler uyguladılar; bunların bir tanesi bağışıklık artırıcı tedavi, diğeri de hastalığı doğrudan iyileştirmeye yönelik bir tedaviydi.

Her ikisinin de başarıya ulaşarak, hastalığın yayılmasını engellediği belirtiliyor.

Hastalığı doğrudan iyileştirmeye yönelik tedavide, melanomaya yol açan genin hareketinin bloke edildiği kaydediliyor.

Diğer tedavi yönteminde ise bağışıklık sistemi güçlendirilerek melanoma hücrelerine saldırması hedefleniyor.

Long, bu testlerin neticesinde melanomun dünyada tedavi edilme yönteminin de değişeceğini söylüyor.

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