Bel Fıtığı Nedir? Neden Oluşur? Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bel, bireylerin vücut hareketlerinin yapılmasını sağlayan vücudun ağırlığını kalçadan bacaklara yönlendiren, vücut yapısında önemli bir yere sahip olan omurlar sağlıklı bir yaşam için olması gereken önemli bir yapıdır.

Bel bölgesinde beş tane omur bulunmaktadır. Bu omurlar sayesinde omuriliğin ve sinir yapıları korunmaktadır. Belin esneyebilmesini sağlayan ve kişinin rahat hareket etmesini kolaylaştıran disklerdir. Diskler, eklem yapılı ve yumuşak dokusu vardır.

Disklerin iç kısmı yumuşak dokulu ve jel kıvamında yapısı vardır. İç kısmının aksine dış kısmı ise sert, kıkırdak ve kabuklu bir yapıya sahiptir. Omurlar arasında bulunarak hareket özgülüğü sağlayan, vücudun ağırlık düzeyini eşit bir şekilde dağılımını sağlamaktadır.

Disklerde bozulma meydana geldiği taktirde bel fıtığı riski oluşmaktadır. Bel fıtığı dış kılıfında oluşan bozulmalara bağlı olarak içerinde bulunan jel kısmı dışarıya doğru çıkmaktadır. Bundan dolayı sinirlere baskı olunacağından dolayı ağrıya ve rahatsızlığa neden olmaktadır.

Bel Fıtığı Nedir?



Omurga, omur olarak adlandırılmaktadır. Birbirine bağlı olarak bir dizi kemik yapısından meydana gelmektedir. Her omurun içerisinde esnekliği sağlayan, jel kıvamında olan diskler bulunmaktadır. Diskler, jel yapısı ve yumuşak iç dokusu sayesinde esneklik ve hareket özgürlüğü sağlamaktadır.

Bu sebepten dolayı diskler vücut yapısı için önemli bir yere sahiptir. Disklerin iç dokusu yumuşak fakat dış dokusu sert bir yapıya sahiptir. Bireyin yaş almasıyla birlikte diskler jel kıvamında olan yapısını kaybetmeye, içerisinde bulunan sıvının azalmasıyla hareket zorluğu yaşanmaya başlanılır.

Fıtıklaşma omurlarda yer değişikliğine, disklerin normal düzeyde olmayışından dolayı sinirlere baskı yaşanır bundan dolayı ağrılı ve rahatsızlığa neden olunur.

Bel Fıtığı Neden Olur?

• Hareketsiz kalmak, kasları çalıştırmadan fonksiyonların zamanla azalmasından dolayı oluşmaktadır. Hareketsiz bir yaşamda, vücudun diğer kaslarını kullanmadan sadece omurların üzerinde durulmasından dolayı oluşan baskıdan bel fıtığı oluşumu görülebilir.

• Sağlıklı bir beslenme alışkanlığı olmaması bel fıtığı oluşuma neden olmaktadır. Normal düzeyden fazla kilolu olmak bir risk faktörüdür. Bedenin ağırlaşmasından dolayı omurlara baskı olunacağından, disklerin yırtılması veya dışa doğru fışkırmasana neden olmaktadır. Bu sebeple dışarı taşan diskler sinirlere baskı uygulayacağından dolayı fıtık rahatsızlığı meydana gelmektedir.

• Dikkatsiz ani hareketle yapmak ve kasaları ısındırmadan ani, zor ve rahatsız edici hareketlerde bulunmak. Yapılan ağır ya da zorlayıcı hareketler kasları kötü etkileyeceğinden gövde ağırlığına zarar vermektedir. Gövde ağırlığının diskler üzerinde fazla baskı yaratacağından dolayı bel fıtığına neden olmaktadır.

• Mesleki nedenler ve yapılan işler nedeniyle oluşan rahatsızlıklar sonucunda bel fıtığı riskini artırmaktadır. Uzun süreli ağır aktiviteler yapmak, uzun süreli hareketsiz kalmak, fazla oturmak ve ayakta çok fazla zaman geçirmek bel fıtığına neden olabilecek sebepler olabilmektedir.

• Gebelik dönemlerinde ağırlık merkezi dengesinin değişmesinden dolayı omurgaya ek yük oluşmaktadır. Bu sebepten dolayı belin daha fazla ağırlık kaldırması fıtık oluşumuna neden olunur.

Tedavisi Nasıl Yapılır?

Bel fıtığı teşhisinin konulması için öncelikle bir sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekmektedir. Doktorunuzun teşhis etmesi durumunda tedavi yönetmeleri hakkında gerekli bilgileri söyleyecektir. Bel fıtığı hastalığı olan kişiye rahatsızlığın geldiği seviye göre belirli tedaviler uygulanır. Bel fıtığı çok ciddi bir boyuta ulaşmamış ise ilk olarak kısa süreli istirahatler önerilmektedir. Bel fıtığına bağlı olarak oluşan ağrılar için ağrı kesici ilaçlar verilebilir. Bunun yanı sıra diğer tedavi yöntemleri, egzersiz yapmak, fizik tedavi yöntemleri ve epidural steroid enjeksiyonları uygulanabilmektedir.

Cerrahi yöntem olmadan bel fıtığı tedavisinin amacı, fıtıklaşmış diskte oluşan sinir hasarlarını azaltmak ve kişinin genel durumunu düzeltmek amacıyla omurgayı koruyarak işlevselliğini artırmaktır. Bir diğer yöntem olarak doktorunuz bel ağrınızın azalması için bel fıtığı korsesi önerebilir. Eğer fıtık rahatsızlığınız ileri boyutta ise cerrahi müdahale yapılır.