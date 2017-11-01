Beden Dismorfik Bozukluk (BDB) Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Beden Dismorfik Bozukluk (BDB) Nedir?

Dismorfik bozukluğu yaşayan kişi gerçekte var olmayan hayali kusurlara karşı bir takıntılık durumu girer. Bu obsesyon, geç ergenlik dönemi ve yetişkinlik döneminde kendini göstermeye başlar. Özellikle kadınlarda daha sık görülmektedir. Ayrıntı odaklı olan kadınlar vücudunu tüm detaylarıyla inceleyip kusur arayabilmeye daha yatkındır.

BDB yaşayan bireyler, bu obsesyondan kurtulabilme adına ilk olarak plastik-cerrahi işlemlere başvururlar. Kişiye estetik ve cerrahi müdahalelerde bulunulsa dahi bu BDB’nin yok edilmesi için bir çözüm yolu değildir. Gözüne ilişen ve büyüttüğü bir kusurunu yok eden kişi bu müdahaleden sonra bedenindeki başka yerlerde kusur arama obsesyonuna devam edecektir. Bu nedenle kişilerin bireysel psikolojik tedavi alması gerekmektedir. Aslında kişi, inandığı veya gördüğü kusurların gerçek olmadığını bilebilmektedir. Bilmesine rağmen bu takıntılı düşünceleri onu ele geçirmiş gibidir. Kişinin ağzından toplumun baskısı yönünde olduğuna tam emin olamadan ‘’biliyorum saçma bu dediklerim’’ tarzındaki cümle kalıplarıyla hayali kusurlardan bahsedebilmektedir.

BDB’ si bulunan kişiler vücudunu bir bütün olarak değil de parça parça algılamaktadır. Kişi bu algı nedeniyle ve kendinde kusur gören kişi böylelikle asosyal kişiliğe doğru yönelebilmektedir. İnsanlardan soyutlanıp okula, işine veya duygusal bağ hissettiği kişilerin ortamına girmeyi tercih etmezler. Kusurlu bulduğu fiziksel özelliklerini sürekli gizlemeye çalışmaktadır.

BDB Tedavi Yöntemi

BDB Genetik geçişi olan bir rahatsızlık türüdür. Dismorfik bozuklukta erken terapi yöntemi oldukça önemlidir. Şiddeti gittikçe artan bir obsesyon olduğu için cerrahi işlemler yerine bir psikoloji alanında uzmana başvurulması gerekmektedir. Erken sonuç alabilmek için psikiyatr ve psikolog eşliğinde ilerlemesi ve ortak bir kombinasyon oluşturarak çözüme ulaşabilmektedir.

Psk ve Uzman Aile Danışmanı

Serap Ağalar