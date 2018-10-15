Başkentte 'Dünya El Yıkama Günü' etkinliği

SAĞLIK Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, 'Dünya El Yıkama Günü' kapsamında Ankara'da bir alışveriş merkezinde doğru yöntemle el yıkamanın uygulamalı anlatıldığı etkinlik düzenledi.

El hijyeninin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, 11 adımda el yıkama yöntemi anlatıldı. Alanda kurulan stantta görevli uzmanlar, vatandaşlara, ellerin doğru yıkanmadığı takdirde mikropların barınmaya devam edeceğini belirterek, hijyen kontrol kitleriyle doğru el yıkamayı uygulamalı anlattı. Alana kurulan büyük ekranda, el hijyeni konusunda hazırlanan video ve görseller yer aldı. Etkinlik kapsamında vatandaşlara bilgilendirici broşürler ve hediyeler verildi.

'ELLERİMİZ BÜTÜN ÇEVREMİZLE İRTİBATIMIZI SAĞLAYAN ORGANIMIZDIR'

Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Sertaç Çankaya yaptığı açıklamada, el yıkama alışkanlığıyla ilgili doğru bilinen yanlışları şöyle anlattı:

''El yıkamanın günümüzde hastalıklardan korunma ve sağlığı geliştirme boyutu çağdaş tıp anlayışında öne çıkmakta. Bu kapsamda bugün 'Dünya El Yıkama Günü'nde el yıkama alışkanlığının önemini ve bunun bizleri hangi hastalıklardan, nasıl koruduğunu anlatıyoruz. El yıkama alışkanlığıyla birlikte yani doğru teknikle ve yeterince süre ayırarak elimizi yıkadığımızda solunum sistemi hastalıkları başta olmak üzere, nezle, grip, soğuk algınlığı gibi solunum sistemi hastalıklardan korunduğumuzu söyleyebiliriz. Ellerimizi yıkamak bizi koruyacak ve hasta olmamamızı sağlayacaktır. Bunu şöyle düşünebiliriz: Ellerimiz bütün çevremizle irtibatımızı ve temasımızı sağlayan organımızıdır ve gün içinde birçok fiziksel ya da mikrobiyolojik dediğimiz mikroplarla kirlenmeye maruz kalıyor. Dolayısıyla ellerimizi su ve sabunla yeterli sürede yani 30 saniye ve 1 dakika arası zaman diliminde yıkadığımız zaman bütün bu hastalık yapıcı etkenlere karşı korunmuş olacağız."

'SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARINDAN KORUNMANIN EN İYİ YÖNTEMİ'

Organizasyonla ilgili konuşan Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü personeli Kemal Beytaş ise şöyle dedi:

''Bugün Sağlık Bakanlığı olarak burada doğru el yıkama yönteminin öğretilmesiyle ilgili bir etkinliğimiz var. 15 Ekim Dünya El Yıkama Günü'nde bugün Bakanlık olarak özellikle halkımıza klasik yöntemlerle yaptığımız el yıkamanın gerçek anlamda hastalıklarla mücadele konusunda ellerimizi temizlemediğini, bunun için Dünya Sağlık Örgütü ve Bakanlığımızın iş birliği ile hazırlanan 12 basamakta doğru el yıkama yöntemini halkımıza göstererek hastalıklardan korunmanın daha kolay ve ucuz yöntemini gösteriyoruz. Bugün buraya gelen katılımcılar için bir seyyar lavabo sistemi kurduk. Onlara ellerinin doğru yöntemle nasıl yıkanacağını anlatmaya çalışıyoruz. Böylelikle önümüzde sonbahar ve kış mevsimleri de olduğundan dolayı ve bu ayların da solunum yolu enfeksiyonlarının da en sık görüldüğü aylar olması üzerine solunum yolu enfeksiyonlarından korunmanın en iyi yöntemi de ellerimizin doğru yıkanması olduğunu aktarıyoruz."



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