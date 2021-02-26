Baş Ağrısı İlaç Kullanmadan Nasıl Geçer?

Baş ağrısı günlük aktiviteleri olumsuz etkilemekte, başımız ağrıdığında genelde günümüzü verimli geçiremeyiz. Bazı insanlar başı ağrıdığında, ağrı kesicilere başvururken bazı insanlar da ilaç kullanmak istemeyip baş ağrısına doğal yollardan geçmesi için çözüm yolu arar. Haberimizde başı ağrıdığı zaman ilaç kullanmak istemeyen vatandaşların yönelik olarak, doğal yollardan baş ağrısını geçirecek veya minimum ölçeğe indirecek maddeleri ele aldık.

Yeterli Uyku

Uyku ile baş ağrısının birbiri ile ilişkilidir. Güne uykusuz başlanılan günlerde baş ağrınızın olması daha yüksekte ihtimaldir. Aynı zamanda kesik kesik uyku uyumanız baş ağrınızı tetikleyebilir. Baş ağrınızı azaltmak için uykunuzu düzene sokabilir, eğer öğle uykusu uyuyorsanız bu uykuyu 20 dakika ile sınırlandırabilirsiniz. Ayrıca uyku esnasında veya uyunulan ortamın karanlık olması baş ağrınızı azaltabilir.

Su Tüketimi

Yoğun geçen mi bazı günlerde insanlar su tüketmeyi unutabiliyor. Yeterli miktarda su alınmazsa eğer dehidratasyon denilen vücudun susuz kalması olayına neden oluyor. Özellikle havanın sıcak olduğu dönemlerde, yeterli su tüketimi alınmazsa baş ağrısı olma olasılığı çok daha yüksektir. Eğer başınız ağrıyorsa gün içinde yeterli su tüketimi yapıp yapmadığınızı sorgulamanız gerekmektedir.

Aromatik Yağlar

Bazı aromatik yağlar baş ağrısını rahatlatıcı ve geçireceğim özelliğe sahiptir. Bu yağlar nane, okaliptüs, lavanta olarak bilinmektedir. Bu yağlar kesinlikle ağız yolu ile alınmamalı elinize almış olduğunuz bir damla yağı şakak bölgenize uygulayabilir veya kaynamış suyu bir kaba aktararak, buharı tüten suya bir iki damla bu yağlardan damlatarak koklayabilirsiniz.

Bitki Çayları

Baş ağrısı üzerinde etkili olan bitki çayları papatya, zencefil, ada çayı, yeşil çay olarak bilinmektedir. Bu çaylar tek başına ve taze olarak tüketilmelidir. Bitki çayları birbirine karıştırılmamalıdır aksi takdirde yarardan çok zarar sağlayacaktır.

Soğuk veya Sıcak Kompleks

Soğuk kompleks, başın tepe bölgesine şakaklara ve alma uygulanabilir. Ancak bu uygulama esnasında başı ağrıyan kişinin genel vücut sıcaklığının normal değerlerde olup aynı zamanda üşümüyor olması gerekmektedir. Sıcak kompleks ise üst sırt kaslarını uygulanması durumunda ağrıları azaltabilir, sıcak kompleks gerilim tipi baş ağrılarında etkili olacaktır. Soğuk veya sıcak kompleksin cildinize zarar vermeyeceğine emin olun.

Masaj

Baş ağrısı esnasında şakak bölgesine, saç derisine hafif dokunuşlar ile masaj yapılabilir.

Ortam

Bulunduğunuz ortama öncelikle havalandırın ve sonrasında, eğer ortamda kullanılan ışık çok beyaz renkli ve gözü alacak cinsten ise bu ışığı sarı ışık ile değiştirebilirsiniz. Baş ağrınız çok yoğun ise karanlık bir ortamda dinlenebilirsiniz. Bulunduğunuz ortam eğer çok gürültülü ise, ortamdaki gürültüyü azaltma imkanınız var ise azaltmanızı eğer gürültü azaltma imkanımız yok ise bulunduğunuz ortamdan uzaklaşmanız tavsiye ederiz.

Baş ağrılarının diğer bir önemli sebebi ise strestir. O an çok yoğun bir stres yaşıyorsanız, nefes egzersizi yapabilirsiniz.

Yemek

Baş ağrılarını etkileyen diğer bir faktör ise yemek seçimidir. Yediğiniz yemek konusunda dikkatli olup daha doğal beslenerek baş ağrınızı azaltabilirsiniz.