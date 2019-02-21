Balıkesir'de 'Kanserden Korunma Erken Teşhis ve Tedavi Eğitimi'

Devrim DERİN/BALIKESİR, () - BALIKESİR'de, Karesi Belediyesi'nin desteğiyle 'Karesi Halk Sağlığı Günleri' kapsamında, 'Kanserden Korunma Erken Teşhis ve Tedavi Eğitimi' düzenlendi.

Karesi Belediyesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü Balıkesir Devlet Hastanesi ve Atatürk Şehir Hastanesi iş birliğiyle 'Kanserden Korunma Erken Teşhis ve Tedavi Eğitimi' gerçekleştirildi. 'Karesi Halk Sağlığı Günleri' kapsamındaki eğitim, Karesi Toplantı Salonu'nda düzenlendi. Bağırsak, meme ve rahim ağzı kanserleriyle ilgili bilgilendirilmelerin yapılarak, erken teşhis ve tedavi yöntemlerinin ele alındığı eğitimde uzman doktorlar Adil Boz, Erdal Ünal, Lütfiye Tomak ile Dr. Dudu Selçuk katılımcılara bilgiler verdi.

Kanserin dünya genelinde giderek, artan sağlık problemi olduğuna dikkat çeken uzmanlar, erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Erken teşhisin, tedavinin başarılı olması adına atılan ilk ve en önemli adım olduğu belirtildi. Uzmanlar, ayrıca kanserin önlenebilen hastalık olduğuna dikkat çekti.

Programa katılan Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ise bu tür farkındalık çalışmalarının, kanserin teşhisine ve önlenmesine büyük katkılar sağladığını kaydederek, emeği geçenlere teşekkür etti.



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