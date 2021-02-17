Balık Tüketmek İçin 10 Neden

Ülkemizde de özellikle Karadeniz açıklarında yaygın balıkçılık yapıldığı bilinmektedir.

Fakat bu avcılık oranı çok yüksek olmadığı için genellikle balık tüketiminde yurtdışından ithal balık almaktayız. Özellikle Norveç’ten gelen somon balığı da bu balık türleri içinde en fazla omega-3 oranına sahip bir balıktır.

Balık tüketiminin bağışıklık bozukluğundan kansere kadar birçok faydası olduğu bilinmektedir. Peki, genel hatlarıyla bakacak olursak faydaları nelerdir?

Omega-3 Deposu



Balıklarda doymamış yağ asitleri adı verilen Omega çok fazla şekild görülmektedir. Omega-3’ü genellikle vücut üretemez ve dışarıdan alınması beklenir. O yüzden balık tüketimi ile bu açığı iyi bir şekilde kapatabilirsiniz. Özellikle somon, sardalye, ton balığı ve uskumru omega-3 bakımından oldukça zengin balık türleri arasında yer almaktadır. Omega-3’ün diğer önemli yanı ise kan şekerini düzenleyip kalp ve damar sağlığını koruması olarak göze çarpmaktadır.

Zekâ Gelişime Etkisi

Balıkların en önemli diğer bir özelliği ise iyottan daha zengin bir besin türü olarak göze çarpmasıdır. Zengin besin içeriği ile zekâ gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır. Yapılan araştırmalarda düzenli olarak balık yiyen bir çocuğun zekâ gelişimde artı puanlara sahip olduğu fark edilmiştir.

Ayrıca gebe annelere de balık tüketmeleri tavsiye edilmektedir. Çünkü anne karnındaki çocuk bu besinden faydalanarak zekâ kabiliyeti artar ve nörolojik gelişiminde de önemli gelişmeler yaşanır. Ayrıca dünyaya gelen bu çocuk büyüme aşamalarında tutma, kavrama ve yürüme kabiliyetinde daha azimli olmaktadır.

Balığın diğer bir önemli faydası ise Alzheimer’a karşı etkili oluşudur. Hafızayı kuvvetlendirici etkisi olduğu da göz önünde bulundurursak Alzheimer’a karşı iyi bir kuvvet arttırıcıdır.



Balık tüketiminin kalp sağlığına da iyi geldiği bilinmektedir. Balığın içerisinde bulunan yağ asitleri kolesterolü düşürmektedir. Ayrıca tansiyonu da düşürerek kalp yetmezliği gibi risklere karşı da insanı korur. Genel olarak balığın 10 tane faydasını sayacak olursak bunlar;

1)Kalp sağlığı

2)Alzheimer’a karşı etkisi

3)Zekâ gelişimine etkisi



4)Zengin omega-3 deposu olması5)Bağışıklık sistemine karşı iyi gelmesi6)Kemikleri güçlendirmesi7) Hücreleri onarıcı etkisinin olması8) Depresyona karşı koruyucu etkisi olması9) Diyabete karşı iyi gelmesi10) Eklem ağrılarına karşı iyi gelmesi

Yani balığın faydası aslında saymakla bitmemektedir. Genel olarak en önemli faydalı yanları bunlardır. Ama en göze çarpan hususlardan birisi de balığın depresyona karşı iyi gelmesidir.

Özellikle somon ve ton balığını düzenli olarak kullanan kişilerin depresyondan daha kolay çıktıkları gözlemlenmiştir. Sağlığımız için bizlerin de haftada bir iki kez de olsa balık tüketmesi gerekmektedir. Sadece bağışıklık sistemine olan etkisi nedeniyle bile balık tüketilebilir.