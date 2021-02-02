Bakanlıktan mutasyonlu koronavirüs hamlesi! İkinci test uygulanacak

Türkiye'de bilindiği üzere koronavirüsün İngiltere mutasyonu tespit edildi. Günlük vaka sayılarının artış nedeninin mutasyonlu koronavirüs olup olmadığı tartışılmaya başlandı. Sağlık Bakanlığından mutasyonlu koronavirüse karşı yeni bir hamle geldi. Koronavirüs testi uygulayan hastanelere bakanlık tarafından koronavirüsün İngiltere mutasyonunu saptayabilen yeni bir kit gönderildi.

"17 şehirde tespit edildi"

Hürriyet'te yer alan habere göre, Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Kurugöl konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de son bir haftada günlük vakaların artış gösterdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kurugöl, bunun iki tane sebebinin olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Kurugöl, birinci sebebin "koronavirüsün mutasyon geçirmesi", ikinci sebebin ise "yarıyıl tatilinde sosyal hareketliliğin artış göstermesi ve tedbirlere daha az riayet edilmesi" olabileceğini dile getirdi. Türkiye'de koronavirüsün İngiltere mutasyonun şu ana kadar 17 şehirde ve 128 insanda tespit edildiğini kaydeden Prof. Dr. Kurugöl, koronavirüsün niteliğinden dolayı çok sayıda mutasyonun ortaya çıkabildiğini aktardı.

"Koronavirüsün İngiltere mutasyonu daha bulaşıcı"

Prof. Dr. Kurugöl, koronavirüsün İngiltere mutasyonunun hücrelere daha sıkı tutunduğunu ve bu nedenle daha bulaşıcı bir özelliğe sahip olduğunu belirterek, bu yüzden mutasyonlu koronavirüs tespit edilen vaka sayılarının açıklanana göre daha yüksek olduğuna inandığını söyledi. Koronavirüs testi pozitif çıkan tüm vakalarda mutasyon taramasının gerçekleştirilmediğini belirten Prof. Dr. Kurugöl, bu nedenle koronavirüs testi uygulayan hastanelere Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsün İngiltere mutasyonunu saptayabilecek kitler gönderildiğini duyurdu.

"İkinci test uygulanacak"

Prof. Dr. Kurugöl, Türkiye'de PCR testi pozitif çıkan kişilere mutasyonlu koronavirüsü saptayabilen ikinci bir testin daha uygulanacağına dikkat çekerek, Şubat ayının ilk yarısında Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün yüzde kaç oranında tespit edildiğinin rahatlıkla anlaşılabileceğini dile getirdi.

1 Ocak 2021 tarihinde açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Koca, İngiltere'den Türkiye'ye gelen 15 insanda mutasyonlu koronavirüse rastlandığını bildirmişti. Koca, İngiltere'den Türkiye'ye girişlerin geçici süreyle tümüyle askıya alındığını ifade etmişti. Taramanın başlangıcından beri söz konusu kişilerin izolasyon altında tutulduğunu aktaran Koca, izolasyonları süren kişilerin temaslılarının da karantina altına alındığını belirtmişti. Koca, yaygın temas taramasının gerçekleştirildiğini ifade ederek, durumun kontrol altında olduğuna dikkat çekmişti.

Brezilya da ilave edilmişti

22 Ocak 2021 tarihinde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, mutasyonlu koronavirüs nedeniyle Güney Afrika, Danimarka ve İngiltere'den Türkiye'ye yönelik uçuşların geçici süreyle durdurulduğunu hatırlatarak, mutasyonlu koronavirüs vakalarının artış göstermesi nedeniyle söz konusu listeye Brezilya'nın da ilave edildiğini belirtmişti.

"128 kişide tespit edildi"

Koca, 29 Ocak 2021 tarihinde yaptığı paylaşımda, mutasyonlu koronavirüs riskine karşı vatandaşların tedbirli olmaları için çağrıda bulunmuştu. Avrupa'da vaka sayılarının arttığına dikkat çeken Koca, bunun mutasyonlu koronavirüsten kaynaklandığını ifade etmişti. Koca, Türkiye'de mutasyonlu koronavirüsün şu ana kadar 128 kişide tespit edildiğini belirterek, 17 şehirde koronavirüsün İngiltere mutasyonunun saptandığını dile getirmişti.

"Aşı faaliyetleri zorlanabilir"

Mutasyonlu koronavirüsün şimdi aşı faaliyetlerinin üzerinde bir etkiye sahip olmadığını belirten Koca, fakat muhtemel yeni mutasyonların söz konusu faaliyetleri zor durumda bırakabileceğini aktarmıştı. Koca, koronavirüse karşı en etkili mücadele araçlarının mesafe ve maske olduğuna dikkat çekerek, vaka sayılarının kontrol altında tutulabileceğini, bunun için herkesin dikkatli olması ve kalabalık yerlerden kaçınması gerektiğini ifade etmişti.