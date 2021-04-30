Bakan Koca’dan O Aşıya Acil Kullanım Onayı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı ve Sputnik V aşısı için acil kullanım onayı verildiğini duyurdu. Sağlık Bakanı, daha önceden yapmış olduğu açıklamada 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik V aşısı ile ilgili bir anlaşma yapıldığını ifade etmişti. İlgili aşının ilk sevkiyatının ise Mayıs ayında gerçekleşeceği müjdesi verilmişti.

Ülkemizde korona virüs salgını ile mücadelede 3 aşı Rusya'dan alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin koca geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği ilk 50 milyon doz korona virüs aşısı sonrasında Rus Gamelya Enstitüsü tarafından geliştirilmiş olan Sputnik V aşısının üretiminin artık ülkemizde de gerçekleşeceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda Sputnik V aşısı için acil kullanım onayının verildiği bilgisi kamuoyuna sunuldu. Bu kararın her iki ülke için hayırlı olmasını dilediğini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu şekilde korona virüs sürecinde 3. aşı olarak Sputnik V aşısının Türkiye'de kullanıma gireceğini duyurdu.

Rus aşısı olan Sputnik V korona virüs aşısının ya da diğer ismi ile Gam-COVID-Vac, mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü ve Gamaleya Epidemiyoloji tarafından üretilen koronavirüs aşısı olduğu bilinmekte idi. Ülkemizin Rus aşısı olan Sputnik V aşısından 6 ay içinde 50 milyon doz olmak üzere bir anlaşma imzaladı öğrenildi. İlgili aşının ilk sevkiyatı için ise Mayıs ayına işaret edilirken bu aşının Türkiye'de üretilmesi için teknoloji transferi yapılacağı belirtildi.

Sputnik V aşısının vektör aşı olarak bilindiği ve 60'ın üzerinde ülkede kullanım izni bulunduğu bilinen bilgiler arasında yer almaktadır. Aynı zamanda Sputnik V’nin de aralarında bulunduğu vektör aşıların çok düşük sıcaklık derecelerinde depolanmaya gerek duyulmadığı içina mRNA aşılarına kıyas ile daha avantajlı bir konumda olduğu ifade edilmekte.