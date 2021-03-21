Bakan Koca Uyardı! Vakalar Ciddi Seviyede Artış Gösterdi

Son günlerde ciddi bir artış gösteren vaka sayıları korkunç bir tablo oluşturdu. Yerinde karar uygulamasına devam edilip il bazında tedbirler alınırken vaka sayılarının düşmesi için hangi önlemlerin alınacağı merak konusu oldu. Yeni normalleşme sürecinin üç hafta önce başlaması ile birlikte artan pozitif vaka sayılarının da nasıl önüne geçileceği tartışma konusu oldu. Açıklanan yeni vaka sayısı ardından Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile bir uyarıda bulundu. Her geçen gün daha çok artan pozitif vaka sayıları ile ilgili yorumlarını yaptığı paylaşım ile belirten Bakan Koca, virüs kapsamında alınan tedbirlerin bırakılmaması gerektiğini açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşım ile bilimin zaferinin yakın olduğunu ancak bazı kayıpların zafer çok yakın iken verildiğini açıkladı. Bakan Koca, yaptığı paylaşımın sonuna “Buna fırsat tanımayın” yorumunu ekledi.

70 İlde Vaka Sayısı Tırmanışa Geçti

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre son bir haftada korona virüs vaka sayısının 70 ilde arttığı, 11 ilde ise azaldığı öğrenildi. 100 bin kişide görülen vaka sayısının artış göstermesi ciddi bir sorun olarak görüldü. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre bir önceki hafta ile karşılaştırıldığında Mersin, Sinop, Gümüşhane, Burdur ve Kırıkkale illerinde en fazla düşüşün yaşandığı belirtildi. 100 binde korona virüs pozitif vaka artışının en fazla olduğu iller ise İstanbul, Kastamonu, Yalova, Çankırı ve Erzincan olarak ifade edildi.

En çok ve en az vaka sayılarının açıklanması ardından 100 binde 35’in altında görülen vakalar da vatandaş bilgisine sunuldu. 100 binde 35’in altında vaka görülen iller Siirt, Şırnak, Mardin, Hakkari, Muş, Diyarbakır, Van, Batman, Bitlis, Uşak ve Kars olarak sunuldu.