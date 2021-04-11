Bakan Koca Soru Önergelerinin %93'ünü Yanıtlamamış

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, CHP milletvekili olan Özgür Karabat’ın soru önergesine yanıt verdi. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ise soru önergelerinin %93’ünü yanıtsız bıraktığını ve sadece yüzde 7'sini cevapladığını ifade etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Dikkatleri Üzerine Çekti

CHP İstanbul milletvekili olan Özgür Karabat Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop’a TBMM'ye kaç soru önergesi sunulduğunu sordu ve bunlardan kaçının yanıtlandığı sorusunu yöneltti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olan Şentop'un verdiği cevapta Sağlık Bakanı olan Fahrettin Koca2nın kendisine yöneltilen soru önergesinde cevaplandırdığı soru sayısı dikkatlerden kaçmadı.

Sadece 16’sına Süre İçerisinde Yanıt Vermiş

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sonu önergelerinin yalnızca yüzde yedisini cevapladığı ve %93’üne yanıt vermediği ifade edildi. Bugüne kadar kendisine yöneltilen toplam 1868 soru önergesinin ise yalnızca 16’sına süresi içinde yanıt veren Fahrettin Koca dikkatleri üzerine çekti. Edinilen son bilgilere göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 122 soru önergesine süresi geçtikten sonra cevap verirken 1599’una ise hiç yanıt vermedi.

CHP Milletvekili: Pandemi Süreci Şeffaf Yönetilmiyor! Bazı Şeyler Apaçık Gizleniyor

CHP Milletvekili Özgür Karabat, pandemi süreci hakkında flaş açıklamalar yaptı ve konu hakkında değerlendirmelerde bulundu. CHP milletvekili Özgür Karabat, yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin AKP döneminde yürütmeyi denetlemek te yetersiz kaldığını ve mevcut sistemde hesap verilebilirliğin önemli oranda azalma gösterdiğini belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın ise soru önergelerine yanıt verme oranının pandemi sürecinin şeffaf yürütülmediğinin somut bir göstergesi olarak değerlendirildi. CHP Milletvekili Özgür Karabat, salgın zamanının şeffaf yürütülmediğine ifade ederken sorulara yanıt verilmemesinin ise açık bir şekilde bazı şeylerin gizlenmeye çalışıldığının kanıtıdır, dedi.