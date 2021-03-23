Bakan Koca Son Bir Haftayı Açıkladı! En Çok Vaka Görülen İller

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son bir hafta verilerini kamuoyu ile paylaştı ve korona virüs vaka görülme oranlarının en çok ve en az olduğu illeri açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapmış olduğu açıklamada son bir haftada alınan sonuçları vatandaş bilgisine sundu. 100 bin nüfusta korona virüs pozitif vaka görünme oranının en çok İstanbul, Kastamonu, Çankırı, Yalova ve Erzincan olduğunu belirten Bakan Koca, bu illerde alınan tedbirlere dikkat edilmesi gerektiği bilgisini paylaştı. Diğer taraftan son bir hafta verilerine göre Covid- 19 pozitif vaka sayılarında en az vaka görülen iller ilse Sinop, Kırıkkale, Gümüşhane, Mersin ve Burdur olarak ifade edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamış olduğu tablo sonrasında bulunan riski ortadan kaldırmak için alınan tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

Bakan Koca’nın son bir hafta verilerini açıklaması ardından CNN Türk ekranlarında uzmanlar konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve fikirlerini dile getirdi. Prof. Dr. Alper Şener, İngiltere’de ortaya çıkan virüsün ülkemizde baskın bir şekilde görüldüğünü açıkladı. Türkiye’ye özgü bir mutasyon olabileceği bilgisini de paylaşan Şener, ellerinde henüz bunu tespit etmek için yeterli veri ve saha analizinin bulunmadığını belirtti.

Genel olarak İngiltere ve Güney Afrika’da görülen mutasyon hakkında araştırmalar yapıldığını ancak ülkemize has bir virüsün bulunup bulunmadığına bakılmadığını söyleyen Prof. Dr., bu konuya da özen gösterilmesi gerektiğini açıkladı.

Prof. Dr. Mustafa Çetiner ise ülkemiz açısından zor ve çetin geçecek olan bir döneme giriş yapıldığı bilgisini kamuoyu ile paylaştı. Türkiye’de görülen salgında İstanbul’un kritik bir rol oynadığını belirten Çetiner, pandemi orada başladığı gibi İstanbul’da da bitecek ifadelerine yer verdi. Ülke genelinin kırmızıya boyanmış olduğunu ancak 11 kentte vakaların azaldığını söyleyen Çetiner, bu durumun nedeni olarak varyant virüsü gösterdi. Bu problemin önüne geçilmesi adına kurallara uyulması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr., varyant virüsün bilerek güçlenmeye çalıştığını açıkladı.