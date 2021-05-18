Bakan Koca Açıkladı! Çin'den 10 Milyon Dolar Aşı Alınıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından önemli açıklamalar yaptı ve güncel durumu değerlendirdi. Sağlık Bakanı Koca, Sinovac aşısı ile ilgili olarak bu hafta içinde ciddi oranda bir sevkiyatın beklendiği hakkında açıklamalar yaptı. Bunun yanı sıra, Perşembe günü toplanacak olan Bilim Kurulu toplantısına Uğur Şahin'in video konferans yöntemi ile katılacağı bilgisini verdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uğur Şahin'in Bilim Kurulu’nda anlaşmanın detayları hakkında bilgileri kendisinin anlatacağını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu ve aşı takvimi hakkında da bilgi verdi. Sağlık Bakanı’nın güncel olarak yaptığı konuşmada önemli oranda bir sevkiyatı beklendiği hakkında ifadeler kullanıldı ve konu hakkında detaylar kamuoyu ile paylaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinovac aşısının ülkemizde üretilecek olması ile ilgili de açıklamalar yaptı. Bu durumun birkaç ay içerisinde yapılabilecek bir süreç olmadığını ifade eden Sağlık Bakanı, bir süre daha beklenilmesi gerektiği konusuna da vurguda bulundu.

Perşembe günü toplanacağı öğrenilen Bilim Kurulu toplantısına Uğur Şahin'in de video konferans ile katılacağı bilgisine ulaşıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Uğur Şahin'in Perşembe günü toplanacak olan Bilim Kurulu’na katılım göstermesi ile ilgili olarak 84 milyon vatandaşın Uğur Hoca’nın ağzından bu anlaşmayı duymasını istediğini ifade etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamada Biontech ile yapılan aşı anlaşması hakkında konuşmalar gerçekleşti ve Sağlık Bakanı Koca, Haziran'da, 30 Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayacak şekilde 90 milyon dozluk bir aşı anlaşması yapıldığını söyledi.

Aşı takvimine göre ise Sağlık Bakanlığı'nın yapmış olduğu planlama doğrultusunda hedefin 18 yaş arası üstünün aşılamasının yaz başı itibarı ile başlaması olduğu değerlendirildi.