"Az maliyetle sağlıklı beslenmek mümkün"

Gıda fiyatlarının yükselmesiyle vatandaşların az maliyetli ürünlere yöneldiğini söyleyen Diyetisyen Halime Pulat Demir, “Yeterli et alamadığını ya da tüketemediğini düşünen vatandaşlar kuru fasulye, nohut, mercimek gibi bakliyatları daha sık tüketmeli, az maliyetle de sağlıklı beslenmek mümkündür” dedi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Halime Pulat Demir, gıda fiyatları yükseldikçe vatandaşların daha uygun fiyatlı ürünleri tercih ettiğini söyleyerek, daha az maliyetle sağlıklı beslenmenin tüyolarını verdi. Et fiyatlarının yükselmesi ile vatandaşların et tüketemediğini belirten Demir, “İnsanlar etteki proteini bakliyatlardan da karşılayabilir. Aynı zamanda mevsiminde yetişen sebze ve meyveye yönelin çünkü bol olduğu için fiyatı uygun ve sağlıklıdır” diye konuştu.

Yumurtanın da çok kaliteli bir protein kaynağı olduğunu ve et yerine geçen besinler arasında yer aldığını söyleyen Demir, “Özellikle çocukların, gebe ve emziklilerin her gün yumurta tüketmesi faydalı olacaktır. Beyaz peynir de hem kalsiyum kaynağı, hem de iyi protein kaynağıdır. Ana öğünler et yönünden yetersiz ise ara öğünlerde peynir ekmek yenilebilir”

“AZ ÜRÜN YERİNE ÇOK ALIN”

Çocuklu ailelerin beslenme konusunda daha dikkatli davranması gerektiğinin altını çizen diyetisyen Halime Pulat Demir, ailelere ekonomik beslenme önerisinde bulundu. Demir, “Ürünleri az yerine çok alın. Yarım kiloluk makarnalar yerine 5 kiloluk makarna almak daha ekonomik olacaktır” ifadelerini kullandı.

Peynirli makarna ve yanında mevsim salata ile çocuklara güzel bir öğle öğünü hazırlanabileceğini söyleyen Demir, “Kepekli ekmek daha kısa zamanda, daha çok tokluk vereceği için, hem sağlıklı beslenmenize, hem de ekmek tüketiminin nispeten azalmasına neden olacaktır. Bu nedenle kepekli ekmek daha çok tercih edilmeli. Pilavlık bulgur, pirince göre daha ucuz, daha sağlıklı ve daha doyurucudur. Bu nedenle bulgur daha fazla tüketilebilir” diye konuştu.

Diyetisyen Demir, sütün ve yoğurdun birbiri yerine geçtiğini ve çocuklar için önemli bir kalsiyum kaynağı olduğu vurguladı. Demir, “Farklı marketlerde, farklı fiyatlarda ürünler görmek mümkün. En uygun fiyatlısının tercih edilmesi gerekiyor. 1 kilogram sebze yemeğine 2 yemek kaşığı sıvıyağ katmanız, hem daha az yağ kullanmanıza, hem de daha az kalori almanıza neden olur. Çocuklar için paketli gıdalar yerine evden sağlıklı atıştırmalık seçeneği vermek daha sağlıklı ve ekonomik olacaktır. Yaz döneminde derin dondurucuya atılan sebzeler, konserveler, köylerden getirilen salçalar, tarhanalar katkısız olduğundan daha sağlıklıdır” dedi.