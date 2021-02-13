Astım Nedir? Belirtileri, Nedenleri ve Tedavisi

Buda nefes alıp vermeyi zorlaştırır. Astım hastaları kokulara çok aşırı duyarlıdırlar. Bu nedenle duman, toz, diğer bazı kokulardan rahatsız olurlar. Bir astım hastası evde dolaşan küçük böceklerden bile etkilenirler. Onlar bunu fark etmedikleri için mutlaka bununla ilgili testlere girmeleri gerekir. Bu gibi şeylere maruz kaldıklarında astım belirtileri ortaya çıkar.

Astım Hastalığının Belirtileri

Astım hastalarının dış etmenlere karşı çok fazla duyarlı olduğu görülür. Örneğin küf ve herhangi bir parfüm kokusu onların en belirgin özelliklerini ortaya çıkarır. Bunlar;

• Kuru öksürük

• Göğüs ve sırt ortasında baskı

• Hırıltılı nefes alıp verme

• Ve sonucunda nefes darlığı.

Bu belirtiler dönüşümlü olarak sıklaşabilir. Aynı zamanda tedaviye dikkat edilmezse zaman içinde belirtilerin ağırlığı yoğunlaşır. Genel olarak astım nöbeti dediğimiz nefes darlığı gece ve ya sabah üzeri ortaya çıkar. Çünkü bu saatler akciğerin en çok çalıştığı zamanlardır.

Bu çalışım esnasında ateşlenme de görülebilir. Mevsim geçişlerinde de son derece sıkıntı veren bir hastalıktır. Bu hastalıklar hastalığın seyrine göre kendiliğinden ve ya ilaçlarla düzelirler. Ancak astım tanısı koyulan hastaların kendiliğinden geçmesi pek mümkün değildir. Aksine müdahale edilmediğinde nefes daha çok daralabilir.

Astım hastalığı dünyada 300 milyon kişide görülmüştür. Türkiye’de ise bu oran her 100 yetişkinde 5 ila 7 sini kaplarken, her 100 çocukta 13 ila 15 ini etkilediği görülmüştür. Genel olarak astımlar irsî olabiliyorlar. Bunun yanında cinsiyet ve şişmanlık gibi faktörlerde astıma neden olabilmektedir.

Astım hastaları akciğerleri bakımından çok hassastırlar. Bu hassasiyet onlarda çevresel ve kişisel bir takım sorunlar çıkarırlar. Ve bu sorunlar onların astımını olumsuz yönde etkiler ve nefes problemi yaşamalarına neden olur. Astım nöbetleri hiç beklenmedik anlarda da karşınıza çıkabilir. Örneğin otururken birden kalktığınızda bir astım nöbetiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunlar;

• Sigara dumanı

• Hava kirliliği

• Solunum yollarında görülen enfeksiyon

• Alerjen olan polenler, küfler, tozlar, hayvan tüyleri, hamam böcekleri, akarlar gibi

• Besin maddeleri örneğin; balık, fındık, fıstık, süt, kuruyemişler, yumurta, buğday ve soyadır.

• Reflü gibi rahatsızlıklar

• Duygu durum değişmeleri, stres

• Tansiyon, kalp ve damar problemleri, migren ve göz rahatsızlıkları.

• Kalp ritminde bozukluk

• Nezle, grip gibi rahatsızlıklar.

Astım Tanısı Ve Tedavisi

Astım tanısında öncelikle hastanın öyküsü dinlenir ve buna bağlı olarak nefes testi ve akciğer film grafiği istenir. Bunun sonucunda hastaya tedavi başlanır. Astım tedavisinde esas, hastanın nefes alıp vermesini kolaylaştırmak, akciğer solunum yollarındaki iltihabi gidermek ve daralmanın düzeltilmesini sağlamaktır.

Astım tedavisinde ilaç yöntemi uygulanır. Cerrahi bir müdahale söz konusu değildir. Tedavi esnasında hastalığı tetikleyen faktörlerden uzak durulması istenir ve ilaçların doktorun istediği biçimde uygulanması istenir. Bunların yanında düzenli bir şekilde doktora gidilmesi önerilir. Astım hastalığı kontrol altına alınabilen bir hastalıktır.

Hastanın belirli bir düzen içinde doktoruyla iş birliği içinde olması gerekir. Bu sayede hastanın yaşam kalitesinin artması amaçlanır. Astım hastalığı hastalığın seyrine göre tamamen geçebilir de ancak bu daha çok küçük yaştaki çocuklarda mümkündür.

Hastalığı geçmeyen hastalar da son derece olumlu sonuçlar alınmış ve sanki astım yokmuş gibi hayatlarına devam edebilmişlerdir.

