Astım Hastası 5 Gün Sonra Yoğun Bakımdan Çıktı! İlk Sözü Dikkat Çekti

34 yaşında olduğu öğrenilen Özlem Güngör isimli vatandaş Ankara'da yaşıyordu. Korona virüsü yenen Güngör, 5 gün süreyle kaldığı yoğun bakımdan çıktı ve ilk sözü duyanların dikkatini çekti. 34 yaşındaki Özlem Güngör 5 gün kaldığı yoğun bakımdan çıkarken, vatandaşlara sırası geldiği zaman kesinlikle aşılarını yaptırmalarını ve hijyen kurallarına uymalarını tavsiye etti.

Ev hanımı olan Özlem Güngör 10 gün önce korona virüs testinde pozitif sonuç almıştı. Bu sonuç sonrasında Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Güngör, aynı zamanda kronik Astım hastası idi. Nefes darlığı yaşamaya başlayan 34 yaşındaki korona virüs hastası yoğun bakıma alınmıştı. 5 gün süren yoğun bakım tedavisi ardından ise genç kadın hastalığını yenmeyi başardı.

Genç kadının yoğun bakımda gördüğü tedavi ardından testinin negatife döndüğü ve taburcu edileceği öğrenildi. 5 gün süre sonrasına yoğun bakımdan çıkan Özlem Güngör, o anki duygularını anlattı ve kronik rahatsızlığı sebebiyle çok korktuğunu ifade etti.

5 gündür burada yoğun bakımda yattığını söyleyen 34 yaşındaki kadın, 9 yaşından beri astım rahatsızlığı olduğu için zaman zaman nefes açlığını yaşadığını ama böyle bir nefes açlığının ilk defa olduğunu söyledi. Ancak şu anda hızlı bir şekilde rahatladığını ve çok mutlu olduğunu belirten hasta, buradan çıkıp evine gittiği zaman yapacağı ilk şeyin temizlik olacağını söyledi. Vatandaşlara da sırası geldiği zaman kesinlikle aşağı yaptırmalarını önerdi.

Doktor öğretim üyesi Hakan Dayanır ise hastasının 5 gün önce yoğun bakımı geçtiğini söyledi ve servise yatırdıkları zaman kendisinin oksijen ihtiyacı arttığı için bu şekilde bir tedavi yöntemi izlediklerini açıkladı. Hastanın ilk geldiği zaman oksijen açlığı olduğunu belirten Dayanır, 34 yaşındaki Özlem Güngör'ün nefes alıp vermekte güçlük çektiğini ve daha önce de astım hastası olduğu için oksijen sıkıntısı yaşadığını söyledi.