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Aspirin'in çürük dişleri tedavi ettiği açıklandı

Kuzey İrlanda'daki araştırmacılar tarafından yürütülen araştımalar sonucu aspirinin diş çürümesini geri çevirip dişi eski sağlığına kavuşturduğu öğrenildi.

14 Eylül 2017 Perşembe 11:26
Aspirin'in çürük dişleri tedavi ettiği açıklandı

Belfast'taki Queen's Üniversitesi'nde yürütülen araştırmada, aspirinin diş kökündeki hücreleri uyararak diş yenilenmesini sağladığı tespit edildi.

En yaygın diş hastalığı olan çürük, diş sinirinin iltihaplanmasına ve diş ağrısına neden oluyor.

Aspirin uzun yıllar ağrı kesici olarak kullanılan bir ilaç. Özellikle baş ve kas ağrılarıyla, kadınların regl dönemindeki ağrılarını gidermek için kullanılıyor. 

Dişlerin Kendini Yenilemesine Yardımcı Oluyor

Kendi hücrelerini yenileyebilme kabiliyetleri sınırlı olan dişlerin çürümesi halinde dolgu teknolojisi kullanılıyor. Ancak bu dolguların insan hayatı boyunca birkaç kez değiştirilmesi gerekiyor.

Queen's Üniversitesi Diş Hekimliği ve Biyomedikal Bilimler Fakültesi öğretim görevlisi Profesör Ikhlas El Karim, aspirinin diş kökü hücrelerini onarmasıyla dolgulara olan ihtiyacın ortadan kaldıracağına dair çalışmalar yapıyor.

İngiltere Diş Araştırmaları Derneği yıllık konferansında sunulan araştırma bulgularında da, aspirinin diş kök hücrelerinin işlevini artırabileceğini ve hasarlı dişin kendini tedavi etmeye yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Aspirinin dişin kendi hücrelerini üretmek için gerekli olan gen imalatına yardımcı olacağının daha önceki araştırmalarda da ortaya konduğu belirtildi.

Profesör El Karim, çalışmaların bir sonraki aşamasında aspirinin diş dentinini nasıl yenileyebileceğini ve dolgulara olan ihtiyacı nasıl değiştireceğinizi anlamaya çalışacaklarını belirtti.
El Karim bununla birlikte aspirinin dişlere enjekte edilmesini de mümkün görmüyor ve ekliyor:

"Bu şu anda bilimsel bir tartışma ve kesinliği yok. Kimseyi aspirini bu şekilde kullanma konusunda cesaretlendirmiyoruz. Amacımız eczacı meslektaşlarımızla yapacağımız çalışmalardan sonra diş için bir şeyler geliştirmeye çalışmak."

Uzmanlar, sağlık örgütleri tarafından kabul edilen aspirinin gelecekte diş tedavisinde kullanılması durumunda dünya sağlık sistemi için büyük tasarruf sağlanabileceğini düşünüyor.
 

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