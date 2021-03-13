Aşıların mutasyonlu virüse etkisi var mı?

İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika'da ortaya çıkan koronavirüs mutasyonları, aşıların etkinliğini ve sürü bağışıklığını tehdit ediyor. Güney Afrika'da paniğe neden olan B1351 varyantının, ülkede uygulanan AstraZeneca aşısının etkinliğini azaltması nedeniyle aşının kullanımı askıya alındı. Tespit edilen en tehlikeli koronavirüs mutasyonu olan Brezilya'daki P1 mutasyonu da Amazon eyaletine bağlı Manaus kentinde sürü bağışıklığını yenerek tersine çevirdi. İngiltere'den yayılan mutasyonlu B117 varyantının da daha hızlı bulaştığı ve sürü bağışıklığını tehdit ettiği belirtildi.

Hangi mutasyon Türkiye'de kaç ilde görüldü?

Koronavirüs mutasyonlarının aşıların etkinliğinin azaltıp azaltmadığıyla ilgili açıklama Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan geldi. İngiltere mutasyonunun 76 ilde görüldüğünü kaydeden İlhan, Güney Afrika mutantının 9 ilde ve Brezilya mutantının da bir ilde görüldüğünü hatırlattı.

Mutasyonlu virüslerin hızlı şekilde yayıldığını kaydeden İlhan, virüsün bulaşma şeklinin değişmediğini kaydetti. Çok az sayıda virüsle birlikte bile mutasyonlu virüsün bulaşabildiğini kaydeden İlhan, çok kısa dikkatsizlik anlarında bu virüsün aniden bulaşabileceğini söyledi.

"Aşıları mutantlaştırmak zorunda kalabiliriz"

Mutasyonlu virüsün ölümlere etkisinin zannedildiği kadar fazla olmadığını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, mutasyonlu virüsün yayılması halinde birçok ilde vaka sayılarının artabileceğini kaydetti. Şu an dünyada ve Türkiye'de uygulanan koronavirüs aşılarının mutasyonlardan etkilenmediğine değinen İlhan, mutasyonların gelişmesi durumunda "aşıları mutantlaştırmak zorunda kalabileceklerini" belirtti. Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, bu durumda aşıların geliştirilmesinin fazla zaman almayacağını söyledi.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 13:46