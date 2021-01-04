Aşılar Mutasyon Geçiren Koronavirüse Karşı Etkili Olmayabilir!

İngiltere tarafından alınan haberlere göre, Coronavirüsün Güney Afrika’da mutasyona uğradığı ve bu versiyonunun da hızla yayılmaya başladığı, bilinen türüne karşı geliştirilen aşıların ise mutasyon geçirmiş olan versiyon üzerinde etkili olup olmadığı hususunda derin endişelerin bulunduğu belirtildi.

Zaman o kadar hızlı geçiyor ki, ister inanın ister inanmayın, Coronavirüs Çin’de 2019 yılının sonlarına doğru ortaya çıkmıştı. Varolan türevine bir çare bulunması hususunda deneysel çalışmalar başarıya ulaşmış ve aşıların seri üretim aşamasına geçilmişti. Tam bu sırada ise kökeninin Güney Afrika olduğu düşünülen ve mutasyona uğramış, daha hızlı yayılan bir Coronavirüs türevi tüm dünyayı salgını hızlandırma tehlikesi ile korkuya sürükledi.

İlk olarak İngilterenin farkına vardığı mutasyona uğramış versiyonun duyurulması sonrasında ise çoğu ülke Güney Afrika ile arasındaki ulaşımı durdurmuş ve sınırlarını kapatmıştı. Ama aslında anlaşıldığı üzere iki farklı mutasyon türevi ortaya çıkmıştı ve bunlardan biri İngiltere'de biri de Güney Afrika'da meydana gelmişti. İncelendiğinde iki türde de bulaşıcı özelliğin geliştiği benzer mutasyonlar gerçekleştiği gözlemlenmiş olsa da uzmanlar Güney Afrika'da gelişen versiyonun çok daha tehlikeli ve bulaşıcı olduğunu belirtiyorlar. Konuya ilişkin araştırma ve incelemelerin sürdüğü sırada İngiliz televizyon kanalı ITV’de siyaset editörü olarak görev yapan Robert Peston tarafından bir duyuru yapıldı.

İNGİLTERE SAĞLIK BAKANININ ENDİŞE KAYNAĞI MEYDANA ÇIKTI

Robert Peston yaptığı açıklamanın İngiliz hükümetinden aldığı bilgiler ile desteklendiğini belirtirken İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock’un yaptığı mutasyon geçirmiş olan coronavirüsten endişe duyduğu söylemi hakkında yorumlarda bulundu.

Peston, İngiltere Sağlık Bakanının sözlerindeki endişenin kaynağı olarak hükümetin sözüne değer verdiği bazı bilim insanlarının açıklamalarını gösterdi. Bu bilim insanlarının mevcut aşıların Güney Afrika'da oluşan mutasyon geçirmiş türev üzerinde İngiltere'de oluşan versiyonda olduğu kadar etki gösterip göstermeyeceği konusunda büyük endişeleri olduğu ve bunun sağlık bakanı Matt Hancock’un endişelerinin kaynağı olduğunu öne sürdü.

Güncelleme Tarihi: 05 Ocak 2021, 00:03