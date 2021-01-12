"Aşıla" uygulaması nasıl indirilir? Sağlık Bakanlığı'ndan "Aşıla" uygulaması!

Koronavirüs aşısı vurulmaya başlanıyor. Sağlık Bakanlığı aşıyı vurulmadan önce "AŞILA" uygulamasını indirerek önce kayıt yapılmasını gerektiğini duyurdu. Peki Aşıla uygulaması nedir? Aşıla uygulaması nasıl indirilir? İşte tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

Çin'den gelen Koranavirüs aşılarının deneme süreçleri ve hazırlık aşamaları tamamlanmak üzere, Koronavirüs aşıları ilerleyen günlerde Türkiye genelinde vurulmaya başlanacak. Sağlık Bakanlığı ise "Aşıla" mobil uygulamasının aşılama sürecinden önce indirilmesi gerektiğini bildirdi.

"Aşıla" nedir?

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Aşıla" koronavirüs aşısını vuralacak kişilerin aşıya uygunluğunun belirlenmesi,aşı için kayıt oluşturulması, aşı surecinin kolay ve hızlı takip edilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Aşı olmadan önce herkes bu uygulamayı telefonuna indirmek zorunda. " Aşıla" mobil uygulaması üzerinden kayıtlar gerçekleşecek. Kişiler bilgilerini doğru ve eksiksiz şekilde sisteme kayıt etmeleri gerekecek. Bu uygulama sayesinde vatandaşların aşı süreci hızlı ve kolay takip edilebilecek.

Önce "Aşıla" sonra aşı!

Aşı kayıtları "Aşıla" mobil uygulaması üzerinden oluşturulacak. Aşıya uygunluk ve aşının takibi bu program sayesinde kolaylıkla gerçekleştirilebilecek. Aşı olmadan önce bu program indirilmek zorunda. Gerekli bilgiler doldurulup kayıt oluşturulduktan sonra aşıya uygun olan kişiler belirlenen gün ve saatlerde aşı vurulmadan önce uygulama üzerindeki karekodu okutarak aşılarını vurulabilecek.

Sağlık Bakanlığı tarafından aşı sürecinin hızlı takibi için geliştirilen "Aşıla" uygulamasının nasıl indirileceği vatandaşlar tarafından araştırılıp merak ediliyor. Peki "Aşıla" nasıl indirilir?

"Aşıla" uygulaması nasıl indirilir?

Aşıla uygulaması ile ilgili tüm detaylara "https://asila.saglik.gov.tr" adresinden erişilebilecek ve "Aşıla" mobil uygulaması "https://mobilmarket.saglik.gov.tr" adresi üzerinden İOS, Android ve Huawei marka telefonlar için indirilebilecek.

"Aşıla" programı sayesinde sağlık çalışanları ve doktorlar vatandaşların aşılarını hızlı bir şekilde gerçekleştirecek. Uygulama sağlık çalışanlarının ve doktorların aşılama sürecini daha hızlı ve kolay takip edilmesi için gerçekleştirildi.

Güncelleme Tarihi: 12 Ocak 2021, 14:18