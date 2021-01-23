Aşıda Dolandırıcılık! Sağlık Bakanlığı Uyardı

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı gündem ile ilgili olarak bir uyarıda bulundu. Aşı dolandırıcılığı kategorisine giren son yöntem bu kez şaşırttı. Bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi veren mesajlar için tıklanılmaması gerektiği uyarısı yapıldı. Gelen SMS’de aşı sıranız geldi şeklinde yazılar bulunduğunu ve vatandaşların kandırılmaya çalışıldığı hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Telefonlara gelen sahte mesajlar ile vatandaş dolandırılmaya çalışılıyor. Sağlık Bakanlığı ise gelen bu sahte mesajlara tıklanılmaması gerektiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklama ile kamuoyuna uyarıda bulundu. Vatandaşın telefonuna gelen aşı sırası içeriği ile ilgili mesajlara tıklanılmaması gerektiği haberini verdi. Aşı sıranız geldi yazan mesajlar hakkında dolandırıcılık amacının tespit edildiği bilgisini paylaşarak vatandaşı yapmış olduğu yazılı açıklama ile uyardı. Gönderilen mesajda yer alan linkin açıldığı takdirde vatandaşların kişisel bilgilerinin dolandırıcılar tarafından ele geçirilebileceği öğrenildi. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı aşı sıranız geldi içeriği ile herhangi bir mesaj göndermediği açıklamasını yaptı. Gönderilen sahte SMS’in açılmaması gerektiğini önemle vurgulayan Sağlık Bakanlığı kendilerinin bu şekilde bir mesaj gönderiminde bulunmadığını ifade etti. Yapılan yazılı açıklamada kişisel bilgileri ve kimlik bilgilerinin kimse ile paylaşılmaması ve SMS’de yer alan linke tıklanılmaması konusunda uyarıda bulunuldu.

Aşı sırasının öğrenilmesi için e-Nabız uygulamasının kontrol edilmesi gerekiyor. E-Nabız isimli uygulamada virüs aşısı yapılacak grupta yer alınıp alınmadığı öğrenilebilir. Uygulamaya girilerek aşı olunulacak grubun kontrolü gerçekleştirilebilirken aynı zamanda SMS yolu ile de bilgiye ulaşılabilmektedir. SMS ile aşı olunacak grupta olup olunmadığını anlamak için telefonun mesajlar bölümünden “Aşı” yazdıktan sonra boşluk bırakılıp sırası ile Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının 4 hanesini yazıp 2023’e mesaj gönderilebilir. Bakanlık aşı olunacak grup hakkında bilgi sahibi olmak için E-Nabız uygulamasının yanında SMS yolunun da kullanılanılabilecek olduğu bilgisini paylaşılırken vatandaşların telefonlarına gelen sahte mesaj konusu ile ilgili uyarı yaptı. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklama sayesinde bir dolandırıcılık yönteminin daha tespit edildiği açıklandı. Vatandaştan yapılan uyarıya dikkat edilmesi isteniyor.