Aşı Randevusu Nasıl Alınır? e-nabız ve MHRS Üzerinden Aşı Randevusu Alma

Bugüne kadar Türkiye'de milyonlarca aşı yapıldı ve salgın ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar sürdürüldü. Aşı randevu ekranı ise 60 65 yaş aralığında olan vatandaşlar tarafından araştırılırken e-nabız ve MHRS üzerinden randevu alma sistemi merak edildi. 14 Ocak 2021 gününde sağlık çalışanları ile aşılama süreci başlamış ve toplumsal aşılamada güncel olarak 60 yaş ve üzeri vatandaşlar ile eşleri sisteme tanımlanarak aşılarını olmuşlardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın 60-65 yaş arası yeni gruba yaşı olabilecekleri duyurusunu yaptıktan sonra e-nabız ve MHRS sistemi üzerinde araştırmalar yapıldı. Bakan Koca, yapmış olduğu açıklamalar da yeni gruba geçildiğini, aşısız sisteme tanımlanmış, 60 yaş üzeri vatandaşların eşleri ile beraber randevu alma sistemi ile aşı olabileceklerini duyurdu. Bunun yanı sıra bazı risk gruplarının da programa dahil edildiği öğrenildi.

Sağlık Bakanı Koca’nın yapmış olduğu paylaşıma göre risk grubunda bulunan vatandaşlar kanser ve diyaliz hastaları, morbid obez, malign tümörü, immüno süpresif tedavi alanlar ve down sendromlular olarak isteme tanımlandı. Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgilere göre bu risk grubunda bulunanlar aşılarını sağlık kuruluşlarında yaptırabilecek.

Aşılama sürecinin korona virüs Bilim Kurulu tarafından oluşturulan takvim doğrultusunda tamamlanacağı ve vatandaşların da covid-19 aşısına ilişkin durumları 2023’e kısa mesaj göndererek ya da e-nabız hesabından öğrenebilecekleri ifade edildi.

Belirtilen grup arasında yer alan vatandaşların randevu işlemlerini gerçekleştirmesi için MHRS uygulamasına gönderileceği ve vatandaşın tarihi geldiği zaman randevu aldı sağlık kuruluşuna gireceği duyuruldu. Bunun yanı sıra vatandaşa aşı uygulayan sağlık personelinin vatandaşın ikinci doz randevusunu da oluşturacağı ve vatandaşa 2. doz randevu bilgisini kısa mesaj yolu ile ileteceği açıklandı. Bununla birlikte randevuların e-nabız hesabı üzerinden ya da Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden değiştirilebileceği de vatandaş bilgisine sunulan bilgiler arasında yer aldı.