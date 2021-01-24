Aşı Olanlar Tekrar Hastalanabilir Mi? Mutant Geçiren Virüs Yayılıyor!

Kovid-19 virüsü için aşı çalışmaları başlamışken Koronavirüs enfeksiyonuna daha önce yakalanıp iyileşen kişilerin ve aşı yaptıran vatandaşların tekrardan mutasyon geçirmiş virüse yakalanıp hastalığı geçirme oranı var mı ya da bu durumun ihtimali nedir gibi sorular oldukça merak ediliyordu. Sağlık gündeminde yer alan bu soruya cevap gecikmedi. Uzmanlar konu ile ilgili açıklama yaparken enfeksiyon geçirmiş ya da aşı olan kişilerin mutasyonlu virüse yakalanma oranları hakkında komuoyuna önemli bilgi paylaşımında bulundurlar. Peki gerçekten aşı olanlar tekrar hastalanabilir mi? İşte bu sorunun cevabı ve mutasyonlu virüs hakkında en güncel bilgiler…

Konunun uzmanları, artık dünyanın neredeyse her ülkesinde görülen mutasyon geçirmiş virüs hakkında halkı bilgilendirecek açıklamalarda bulundular. Ülkemizde de bazı bölgelerde ortaya çıkan mutasyonlu virüs hakkında vatandaş merak içindeyken uzmanlar karşı karşıya olduğumuz tehlike hakkında bilgiler paylaştı. En çok merak edilen sorulardan biri ise aşı olan birinin tekrar hastalanıp hastalanamayacağı idi. Bu sorular ile ilgili cevaplar ise haberimizde.

Uzmanlar açıklamasında mutasyon geçirmiş olan virüslerin eskiye kıyasla daha hızlı yayıldığını belirtirken aşı olmuş kişiler ve enfeksiyon geçirip iyileşen hastaların da mutasyonlu virüse yakalanma ihtimallerinin var olduğunu ifade ettiler. Bu kişilerin de virüse yakalanma ihtimallerinin yüksek olduğunu belirten uzmanlar vatandaştan tedbirli olmalarını istedi.

İngiltere ve Güney Afrika’da görülen mutasyonlu virüsler araştırılmış ve sonuç olarak benzerlik gösterdikleri kesinleşmişti. Son olarak Brezilya’da görülmüş olan virüsün de P.1 varyantı da başak protein bünyesi içerisinde 17 değişiklik gösterdiği ortaya çıkmıştır. Görülen tüm bu türevler arasında ise Güney Afrika’da keşfedilmiş olan N501Y mutasyon geçirmiş virüsün yanı sıra yalnızca o ülkede görülen E484K mutasyonunu da geçirmiş olması belirtilen bilgiler arasındadır.

Başak proteininde görülen değişiklikler sonucunda ise bağışıklık sisteminden kaçış mutasyonu görülmesi durumunda bazı antikorların virüse karşı gelemez durumda olduğu açıklanmıştır. Nötralize edilmemiş virüs bağışıklık sistemini alt ederken yeniden bulaş sağlaması olası bir durumdur. Özet olarak virüse yakalanıp iyileşme gösteren vatandaşların ve aşı olan kişilerin tekrardan mutasyon geçirmiş virüse yakalanma ihtimalleri bulunmaktadır.