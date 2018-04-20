Antisosyal Kişilik Bozukluğu Nedir?

Kişinin kendinden başka hiç kimseyi dinlememesi ve tüm çevresinin kendine uyum sağlamasını istemesi kişilik bozukluğudur. Kişilik bozukluğu olan bireylerin en temel özellikleri dışardan baktığında çekici özelliklere sahiptirler. Fakat sonuç olarak herhangi bir sorumluluğu yerine getirme konusunda başarılı değillerdir.

Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişi kural tanımaz. Genel itibariyle suçluluk duyguları yoktur. Genel olarak başkalarından beslenirler.

Çocukların rol modeli anne babadır. Anne baba çocuğunu yetiştirme evresinde eğer ki ceza yöntemini çok kullanırsa çocuklar ceza yöntemini doğruyu bulma aracı olarak görebilmektedirler. Antisosyal kişilik bozukluğu genel olarak ergenlik döneminde ortaya çıkmaktadır. Antisosyal kişilik bozukluğu olan kişiler karşısında son derece dikkatli olmakta fayda vardır.