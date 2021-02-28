Amerika Birleşik Devletleri Yeni Korona Virüs Aşısına Onay Verdi

Amerika Birleşik Devletleri korona virüs önlemleri kapsamından yeni bir aşı için anlaşma yapıyor. Bu cumartesi günü Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), mevcut olan iki dozda etkili aşılar yerine sadece bir doz aşılama ile korona virüsten koruma sağladığı iddia edilen, hijyen ve kozmetik ürünleri ile bilinen Johnson & Johnson tarafından geliştirilen korona virüs aşısına onay verdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde yarım milyondan fazla insanın ölümüne neden olan ve gün geçtikçe daha da endişe verici mutasyona uğramış versiyonları ile karşılaştıkları bir virüse karşı yarışan sağlık uzmanları, aşılama uygulamalarının hızlandırılmasına yardımcı olmak için tek dozda işlevli hale gelecek olan aşının uygulamaya girmesini büyük bir telaş içerisinde bekliyorlar çünkü kaybedilen her saniye daha fazla insanın korona virüse yakalanması söz konusu.

FDA, Johnson & Johnson tarafından geliştirilen aşının korona virüs hususunda en riskli evrelere karşı güçlü koruma sağladığını söyledi. Bahsi geçen riskli evrelerin ise ciddi hastalık, hastaneye yatma ve ölüm olduğu açıklandı. Üç kıtayı kapsayan devasa bir veri toplama çalışmada tek doz Johnson & Johnson aşısının, korona virüs salgınının Güney Afrika gibi virüsün tehlikeli versiyonlarının en çok yayıldığı ülkelerde bile yüzde 85 gibi bir koruma oranı yakaladığı söyleniyor.

Dr. Anthony Fauci, ABD’nin en sözüne güvenilir bulaşıcı hastalık uzmanlarından biri olarak FDA’nın kararının öncesinde, virüse karşı koruma sağladığı kanıtlanan ne kadar fazla aşıya onay verilirse durumun ülke için aynı oranda iyi olacağı yorumunda bulundu.

Eyaletler arasında paylaştırılacak birkaç milyon dozluk sevkiyatlar önümüzdeki pazartesi kadar erken bir tarihte bile ulaştırılabilir. Johnson & Johnson, Mart ayı bitimi itibariyle ABD'ye 20 milyon doz, yaz aylarına kadar ise 100 milyon doz korona virüs aşısı ulaştırmayı beklediklerini söyledi.

Johnson & Johnson ayrıca, aşısının Avrupa'da kullanıma girebilmesi için Dünya Sağlık Örgütü'nden mümkün olan en hızlı şekilde onay bekliyor. Johnson & Johnson , dünya çapında 2021 bitimine kadar yaklaşık 1 milyar doz korona virüs aşısını kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyor. Perşembe günü, Bahreyn ada ülkesi Johnson & Johnson aşısının kullanımına onay veren ilk ülke oldu.