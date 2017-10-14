Almanya'da büyük skandal ; Dalak yerine böbreğini aldılar !

Almanya'nın Bremen şehrinde dalak ameliyatı olmak için hastaneye yatırılan 18 yaşındaki Kerim Uçar hastaneden böbreği alınmış olarak çıktı.Durumu daha sonradan patoloj raporlarından farkeden doktorlar Kerim Uçar'ın annesine durumu anlattılar. Anne Durna Uçar ise “Doktorlar bana ameliyata yaptıklarını ve dalak yerine böbreği aldıklarını söylediler. Anlattıklarına göre böbrek aşağı kaymış, dalak da yukarı çıkmış. Hata da bu yüzden olmuş” dedi.

Anne Durna Uçar yaşanan bu olayların ardından savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.Konuyla ilgili Bremen Savcılığı Sözcüsü Silke Noltensmeier şikayeti doğrulayarak “Doktorların yanlış organı kesip aldıklarına yönelik bize suçlamada bulunuldu” ifadelerini kullandı.