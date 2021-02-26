Adet Döneminde Ağrı Kesici Niyetine Meyan Kökü

Bel ağrıları başta olmak üzere karın ağrısı, halsizlik ve yorgunlukla kendini gösteren adet dönemi vücutta oluşan ağrıların yanı sıra, psikolojik olarak da bayanları etkiler. Her bayanda gerçekleşme süresinin farklı olduğu bu dönemi kimi bayanlar iki gün kimi bayanlar ise 10 günde anca atlatır.

Bu süreçte hiç bir şey yapılmak istenmez ve ihtiyaç olan tek şey dinlenmek ve vücudu rahatlatmaktır. Ağrıları dinmeyen bayanlar ise çareyi ağrı kesici almakta bulur.

Ağrı kesiciler her ne kadar ağrıyı dindirir özellikte olsa da, verdiği etki çok çabuk bir şekilde geçerek ağrılar sonraki zamanlarda tekrar ortaya çıkar. Tekrar ağrı kesici kullanmanın ise vücuda yararından çok zararı olabilir. Bu süreçte insanlar bir takım yararlı bitkilerden yardım alarak ağrılarının dinmesini isterler

Meyan Köküyle Gelen Mucize

Meyan kökü birçok hastalığa ve vücutta oluşan problemlere sağladığı yararıyla bilinmektedir. Kabızlığa iyi gelerek vücutta oluşan şişkinliklerin azalmasına yardımcı olur. Çok iyi bir ağrı kesici özelliği bulunan meyan kökü adet dönemindeki ağrıların hafiflemesinde büyük rol oynarken oluşan krampları da çözmekte oldukça etkilidir.

Adet döneminde oluşan karın şişliği ve sancılarını gidererek vücudun rahatlamasını sağlar. Farklı şekillerde farklı yöntemlerle kullanılan bu bitkinin bütün evlerde bulunması insanların yararına olacaktır.

Meyan Kökü Nasıl Kullanılır

Meyan kökü kaynatılarak çayı yapıldığı gibi, çay olarak tüketmek istemeyenler ise şerbetini yaparak tüketebilir. Genellikle adet ağrıları için de çayı içilerek vücudu rahatlatan bu bitkinin sabunu da farklı şekillerde tüketilir.

Adet ağrısı yaşarken ağrı kesici kullanmak istemeyen ama ağrıları da başka hiç bir şekilde geçmeyen tüm bayanlar meyan kökünü az olmak şartıyla kullanabilir. Unutulmamalıdır ki diğer bitkilerde olduğu gibi meyan kökünde de fazla tüketim sonucu birçok olumsuzluklarla karşılaşılabilir. Bu nedenden dolayı az bir şekilde tüketmek de bütün ağrılara iyi gelir.